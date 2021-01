Castelfranco Emilia, step successivo per la campagna contro il gioco d’azzardo patologico “Mind the Gap”

Tra i Comuni dell’Unione del Sorbara si è passati ad un nuovo step nell’ambito della campagna “Mind the Gap” per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico, pubblicando il bando per bar e tabaccherie aderenti al SLOT FREE-R, con scadenza il 31 gennaio 2021, per la riqualificazione e promozione della propria attività. Le attività in questione che sono in possesso o vorranno esporre il marchio SLOT FREE-R potranno chiedere il contributo per spese di progettazione o di installazione di strutture, all’acquisto di prodotti digitali o per la realizzazione di corsi di formazione e qualificazione del personale. Le risorse comprendono 18mila euro designati al sostegno di tali attività, destinati a coprire il 50% delle spese e fino ad un massimo di 1000 euro per ogni attività.

L’Assessore alla Legalità del Comune di Castelfranco Emilia, Francesca Capuozzo, è intervenuta spiegando: “Questa azione non va solo nella direzione di sostenere quelle attività che hanno scelto di adeguarsi alla normativa regionale dismettendo spontaneamente o decidendo di non installare o rinnovare le autorizzazioni per apparecchi SLOT o VLT la promozione del marchio regionale SLOT FREE-R, punta infatti anche a sensibilizzare l’intera cittadinanza, e a renderla parte attiva di questo processo, invitandola ad una scelta consapevole ed etica dei propri consumi. Chiunque potrà scegliere di sostenere le attività virtuose consumando un caffè o facendo acquisti negli esercizi che esporranno il marchio. Abbiamo inoltre volutamente tenuto ampio il ventaglio di spese ammissibili per rendere maggiormente appetibile il bando. Fondamentale è stata la condivisione con le associazioni di categoria, soprattutto al fine di una capillare diffusione del bando: a tal proposito è stata predisposta una modulistica snella e di facile compilazione, da inviare con una semplice email all’ufficio SUAP, per alleggerire il più possibile la burocrazia e rendere accessibile a tutti l’iter con pochi e semplici passaggi. Non appena sarà possibile, compatibilmente con le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria tuttora in corso, avvieremo anche le attività di formazione e approfondimento rimandate lo scorso anno. L’attenzione su questa tematica deve restare alta, per la tutela delle imprese virtuose e delle fasce deboli della popolazione più a rischio, potenzialmente, di incappare nella ludopatia”.

