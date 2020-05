Cassino, sanzionato bar con le slot accese

Dall’inizio dell’emergenza nazionale COVID-19 i militari dipendenti la Compagnia Carabinieri di Frosinone hanno effettuato controlli nei confronti di 1.200 esercizi pubblici ed oltre 5.260 persone.

A Cassino, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno notificato il decreto con cui è stata disposta la chiusura del locale per giorni 10 al titolare di un bar del luogo. L’esercente è stato deferito per aver lasciato attive le slot machines presenti nel locale, permettendo agli avventori di continuare le giocate in violazione delle prescrizioni imposte per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid-19.

PressGiochi