Cassa integrazione per sale bingo e sale giochi: stima delle minori entrate contributive 2022

In Commissione Bilancio della Camera dei Deputati la relazione tecnica relativa al decreto ‘Sostegni alle imprese e all’economia in relazione all’emergenza Covid-19’ che stima le minori entrate contributive 2022 derivanti dall’esonero del contributo addizionale per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022.

Le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale hanno riguardato i settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa.

La tabella seguente riporta la stima delle minori entrate contributive derivanti dall’esonero del contributo addizionale di cui all’art. 5 del D. Lgs 148/2015 per i datori di lavoro appartenenti ai settori identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici riportati nell’allegato 1 che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D. Lgs 148/2015; nella tabella vengono riportate anche le basi tecniche sulle quali sono stati effettuate le valutazioni. L’aliquota media del contributo addizionale oggetto dell’esonero è pari al 9% per le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, mentre è stato utilizzato il 4% per le aziende fino a 15 dipendenti. L’onere riportato è al lordo degli effetti fiscali che produrranno effetti positivi per la finanza pubblica a partire dal 2023.

