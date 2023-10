Caso scommesse, trema il mondo del calcio

Il caso scommesse che sta investendo il mondo del calcio e che vede al momento indagati Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo e Nicolò Fagioli interessa ovviamente anche le squadre di appartenenza dei giocatori coinvolti.

Rappresentanti delle forze dell’ordine sono a Coverciano, sede del ritiro della Nazionale, a colloquio con Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo. Si tratta dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Torino sulle scommesse illecite che oltre ai due azzurri coinvolgono anche Nicolò Fagioli, già autodenunciatosi alla Procura Federale della Figc.

Anche le società seguono con attenzione lo sviluppo degli eventi. Qualora fosse provata l’estraneità e quindi la Procura federale non dovesse accertare responsabilità diretta delle società o che qualcuno al suo interno fosse a conoscenza dell’illecito, a quel punto potrebbero rivalersi sui propri tesserati.

Nel caso di Fagioli si farebbe riferimento all’accordo collettivo firmato da Lega Serie A, Figc e Assocalciatori che prevede la sospensione dello stipendio come recita l’articolo 5 comma 8 “nel caso in cui il calciatore abbia subito provvedimenti disciplinari interdittivi per sanzioni in materia di illeciti sportivi, di divieto di scommesse e di pratiche di doping”.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, secondo l’articolo 11 comma 4, però, i club potrebbero anche optare per chiedere la risoluzione del contratto, scenario comunque difficilmente ipotizzabile per il centrocampista della Juventus così come per Tonali e Zaniolo (i cui cartellini sono gestiti da Newcastle e Aston Villa, anche se l’ex Roma è in prestito dal Galatasaray) le cui situazioni sono regolate dallo Standard Contract firmato da Federcalcio inglese e Premier League.

I nomi dei due calciatori azzurri sono stati fatti dall’agente fotografico Fabrizio Corona, a sua volta convocato dalla polizia come persona informata dei fatti. Ma il paparazzo tramite i social ha fatto un nuovo annuncio choc: «Dopo Fagioli, Zaniolo e Tonali. Oggi un altro giocatore, gioca nella Roma». L’appuntamento con la rivelazione è fissato alle 14 di oggi pomeriggio 13 ottobre. L’ex re dei paparazzi, dunque, è pronto a svelare il nome di un altro calciatore al centro del presunto giro di scommesse illegali e indagato dalla procura di Torino.

Nel tardo pomeriggio di ieri intanto è arrivato il comunicato della FIGC: “La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso, anche a tutela degli stessi, di consentirne il rientro presso i rispettivi club”.

PressGiochi