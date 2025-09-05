Caso Malta-Germania, Avvocato Generale Emiliou:“Nulla impedisce al consumatore di intentare una causa per ottenere la restituzione delle somme scommesse”

Nella giornata di ieri, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea l’avvocato generale Emiliou ha presentato le proprie conclusioni in merito alla causa (C-440/23 che vede contrapposti FB e European Lotto

Nella giornata di ieri, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea l’avvocato generale Emiliou ha presentato le proprie conclusioni in merito alla causa (C-440/23 che vede contrapposti FB e European Lotto and Betting Ltd, Deutsche Lotto Und Sportwetten Ltd.

La domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Prima Sezione del Tribunale Civile di Malta), riguarda un’azione intentata, dinanzi a tale tribunale, dal cessionario di un consumatore, residente abituale in Germania, contro due società con sede a Malta.

Il ricorrente chiede il rimborso delle somme che il consumatore aveva scommesso (e perso) partecipando a giochi d’azzardo offerti da tali società. A tal fine, sostiene che, poiché tali giochi erano stati offerti in Germania in violazione delle norme tedesche sul gioco d’azzardo, il contratto sottostante era illecito e quindi nullo. Di conseguenza, le società dovrebbero rimborsare le somme scommesse.

Le società sollevano due eccezioni contro la domanda di restituzione. In primo luogo, il contratto di gioco in questione è legale e quindi valido. Infatti, le norme tedesche sul gioco d’azzardo non dovrebbero essere applicate nel procedimento principale, in quanto contrarie alla libertà di prestazione dei servizi sancita dall’articolo 56 del TFUE. In secondo luogo, tale domanda costituirebbe, in ogni caso, un abuso del diritto dell’Unione.

L’avvocato generale Emiliou ha valutato, quindi: “se, e in quale misura, i giudici di uno Stato membro (in questo caso, la Repubblica di Malta) abbiano competenza per esaminare la compatibilità con il diritto dell’Unione delle norme di un altro Stato membro (in questo caso, la Repubblica Federale di Germania)”;

“In questo contesto particolare, il caso in esame è delicato, poiché riguarda una richiesta di restituzione presentata non dal giocatore davanti al suo tribunale “locale” (in questo caso, tedesco), ma da un avvocato che ha acquistato e ricevuto la cessione della richiesta, presentandola davanti a un tribunale maltese. Tale tribunale è chiamato, in base alle difese sollevate dalle società convenute, a esaminare: (i) la compatibilità della legge tedesca sul gioco d’azzardo con la libertà di prestazione dei servizi sancita dall’articolo 56 del TFUE; (ii) la natura abusiva di tali richieste di restituzione”.

Al termine dell’esame del caso, l’avvocato generale propone che la Corte di giustizia:

– dichiari ammissibili le questioni sollevate dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Prima Sezione del Tribunale Civile, Malta);

– risponda alla settima questione come segue:

Quando un consumatore ha partecipato, dallo Stato membro in cui risiede abitualmente, a giochi d’azzardo online offerti in tale Stato – senza una licenza rilasciata dalle autorità di quello Stato – da un operatore di gioco con sede in un altro Stato membro, il principio del divieto di abuso del diritto dell’Unione non impedisce al consumatore di intentare un’azione civile contro tale operatore per ottenere la restituzione delle somme scommesse, sulla base della nullità del contratto di gioco sottostante secondo il diritto contrattuale applicabile.

