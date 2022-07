Caso Global Starnet. Sapar: “Non ci saranno ripercussioni sulle attività”

In relazione alla recente comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa alla decadenza dalla concessione della Global Starnet LTD vogliamo rassicurare gli associati che anche questa volta si troverà la soluzione migliore al fine di garantire la continuità delle aziende di gestione e della raccolta di gioco pubblico di Stato al fine di salvaguardare tutte le attività collegate al concessionario in questione. E’ infatti impossibile qualunque ipotesi di blocco degli apparecchi in quanto siamo certi che nessuno all’interno dell’Amministrazione ha mai pensato di far chiudere le aziende collegate a Global Starnet con i mancati introiti per lo Stato e la perdita di posti di lavoro, anche per lo stesso concessionario, che ne deriverebbero. L’Associazione è impegnata in prima linea per tutelare tutti gli associati e gli attori della filiera.

PressGiochi