CasinoMania: l’offerta delle slot libri di Pragmatic

Le slot libri sono sempre molto amate dai giocatori e sul Casino Online di Cristaltec è presente un’ampia offerta di giochi a loro dedicate, realizzate da vari provider di gioco.

Tra queste ci sono le apprezzatissime slot di Pragmatic, come Slot John Hunter and the Book of Tut e la più nuova Slot John Hunter and the Book of Tut Respin.

Due slot ambientate nell’antico Egitto e con protagonisti un esploratore e un libro, che rappresenta il simbolo Scatter.

La slot John Hunter and the Book of Tut Respin è carratterizzata dalla possibilità di attivare Respin e di moltiplicare fino a 4000x la puntata, rendendo il gioco ancora più emozionante rispetto alla prima versione della slot!

PressGiochi