CasinoMania festeggia i 20 anni della gallina più amata del web

CasinoMania celebra il ventesimo compleanno della gallina più amata del web con l’entusiasmante promozione “20 Years Fowl Play” creata da WMG.

Il montepremi, pari a 100.000 euro in Real Bonus, sarà distribuito nell’arco di due settimane: dal 13 novembre una nuova classifica e un’ulteriore carica di adrenalina aspetta tutti i partecipanti.

I giocatori che non sono riusciti a piazzarsi nella classifica durante la prima settimana, avranno nuovamente la possibilità di partecipare e cercare di entrare nella top 1000 per conquistare i premi in palio. Il montepremi settimanale di 50.000 € sarà assegnato in base alla posizione raggiunta nella classifica.

Gli utenti possono divertirsi con le seguenti slot galline:

Fowl Play Gold

Fowl Play London

Fowl Play Centurion

Fowl Play Xmas

Fowl Play Paris

Fowl Play Megaways

4 Fowl Play

e ottenere interessanti bonus da utilizzare sul Casino Online.

PressGiochi