CasinoMania è il primo Casino Online Italiano con disponibile il sistema cambiavalute da Crypto a Euro

CasinoMania di Cristaltec Entertainment S.r.l. è il primo Casino Online Italiano dove è possibile usare un sistema di cambiavalute per ricaricare (da Crypto a Euro) e prelevare dal conto gioco (da Euro a Crypto).

Dopo meno di un mese di distanza dall’introduzione del sistema che permette di depositare in Crypto attraverso il proprio wallet e convertire quanto depositato in Euro, incrementando così il proprio conto gioco, la società è lieta di annunciare la possibilità sul suo Casinò Online di prelevare le vincite in Euro e decidere di utilizzare il servizio integrato di cambia valuta per ottenere Crypto!

La decisione della società di accettare di introdurre questo sistema di criptovalute è un passo avanti nell’adozione delle tecnologie digitali nel settore del gioco d’azzardo. Grazie a questa scelta, la concessionaria offre ai suoi clienti un’alternativa sicura ed efficiente ai metodi di pagamento tradizionali.

