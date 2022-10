Casino2K all’EGR Italy Award 2022

È nel Hotel Cavalieri di Roma, che si è tenuta un’altra edizione dell’EGR Award Italy 2022. Come lo scorso anno, moltissimi i partecipanti di rilievo del mondo del gioco online tutto italiano che si sono incontrati in quest’ambientazione senza eguali.

Presentato da Christian Tirabassi, l’EGR Award Italy è stato un evento elegante in cui i nomi più importanti dell’iGaming italiano hanno avuto modo di confrontarsi su tematiche importantissime quali: l’innovazione digitale ed il suo impatto sui pagamenti online, una panoramica sul mercato italiano dei giochi, ma anche new trends ed i cambiamenti che si prevedono in futuro.

In lizza per il podio del miglior affiliato, insieme a Catena Media e Diretta.it, anche Casino2K. Casino2K è un portale completamente made in Italy ed interamente dedicato al gioco online legale il cui motto ruota intorno all’eticità del gioco ed alla trasparenza. A renderlo diverso da altri siti di affiliazione, il grande lavoro che fanno per aiutare i giocatori che hanno difficoltà nel contattare il servizio clienti dei casino online, o nell’effettuare i prelievi. Questo tratto, che lo rende unico nel suo genere, è probabilmente uno dei motivi ad aver portato Casino2K in finale.

Dalle parole di Stefano Franceschetti di Casino2K “Ci siamo trovati qui, nel fantastico Hotel Cavalieri nel cuore di Roma, per parlare nuovamente di gioco online con i più grandi del settore. Sono eventi dei quali abbiamo bisogno: confrontarsi su tematiche quali il mercato regolamentato, l’impatto del decreto dignità ed il futuro del gioco soprattutto ora che un nuovo governo si troverà al comando, è di fondamentale importanza. Siamo molto fieri di essere ancora qui, come l’anno scorso, ancora tra i finalisti. Facciamo i complimenti a tutti i partecipanti ed agli organizzatori dell’EGR perché, ancora una volta, si sono dimostrati grandi professionisti!”.

Questa giornata interamente dedicata al settore del gioco regolamentato in Italia si è rivelata un grade successo. Difficile prevedere cosa succederà in futuro, ma giudicare dal presente e dall’impegno dei grandi del settore, possiamo sperare in novità avvincenti.

PressGiochi