Casinò svizzeri: 8,1 miliardi di franchi in tasse per il bene comune. In crescita il canale online, in calo le case da gioco terrestri

Nel corso degli anni, i casinò svizzeri hanno rappresentato non solo una fonte di intrattenimento, ma anche un pilastro economico a beneficio della collettività. Dal 2002 ad oggi, le case da gioco hanno versato complessivamente 8,1 miliardi di franchi svizzeri sotto forma di tassa sulle case da gioco, destinati in gran parte all’Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) e, in misura minore, ai Cantoni. Un contributo che si affianca, per dimensioni e impatto, a quello delle lotterie Swisslos e Loterie Romande, a sostegno di progetti d’utilità pubblica, sportivi e culturali.

Il sistema fiscale applicato al settore prevede che i casinò A devolvano interamente le imposte all’AVS, mentre quelli di categoria B destinano il 60% all’AVS e il restante 40% al Cantone di appartenenza. L’aliquota, calcolata sul prodotto lordo dei giochi (PLG), varia tra il 40% e l’80%, con una progressione legata agli introiti. Oltre a questa tassa specifica, i casinò sono soggetti anche all’imposta ordinaria sugli utili aziendali, determinando così una doppia imposizione. Il PLG rappresenta la differenza tra l’ammontare complessivo delle giocate e le vincite pagate ai giocatori, ovvero la loro perdita netta.

Nel 2024 erano attivi in Svizzera 21 casinò terrestri, le cui concessioni sono scadute alla fine dell’anno. Il Consiglio federale ha quindi assegnato nuove concessioni con validità ventennale a partire dal 2025. Venti dei casinò esistenti hanno ottenuto il rinnovo, mentre il Casinò di Sciaffusa ha scelto di non presentare domanda e cesserà l’attività entro dicembre 2025, in concomitanza con l’apertura di un nuovo casinò a Winterthur. Un’ulteriore apertura è prevista a Prilly, con inaugurazione stimata per la metà del 2026.

Nel 2024, il settore dei casinò terrestri ha vissuto un’ulteriore contrazione. I 21 casinò in attività hanno generato un prodotto lordo dei giochi pari a 587,6 milioni di franchi, in calo del 5,8% rispetto all’anno precedente. Si tratta di una tendenza ormai consolidata: il picco di incassi si era infatti registrato nel 2007 con un miliardo di franchi, cifra mai più raggiunta. Anche il gettito fiscale ha risentito di questa flessione, con 268,8 milioni di franchi versati nel 2024, pari a una riduzione del 10,7%. Nel corso dell’anno si sono registrati 3,6 milioni di ingressi, e l’offerta si è articolata su 232 tavoli da gioco e 4.494 slot machine, da cui proviene l’83% del PLG.

Tra i casinò con le migliori performance si confermano Mendrisio (71,6 milioni di franchi), Zurigo (60,3 milioni), Baden (55,5 milioni), Basilea (55,1 milioni) e Montreux (47 milioni), sebbene tutti abbiano registrato cali percentuali rispetto al 2023. L’intero comparto sta cercando di reinventarsi puntando su un’offerta integrata che include ristorazione, eventi e intrattenimento, trasformando i casinò in luoghi polifunzionali.

Nel frattempo, il gioco online ha mostrato una crescita continua. Dieci i casinò attivi in rete nel 2024, tutti collegati a una casa da gioco fisica, in conformità con la normativa svizzera. Il prodotto lordo dei giochi del comparto ha raggiunto 309,9 milioni di franchi, in aumento dell’8,5% rispetto all’anno precedente. La tassazione applicata a questa categoria ha fruttato all’AVS 132,1 milioni di franchi (+10%), contribuendo in modo crescente al finanziamento del sistema sociale.

I casinò online con le migliori performance sono stati Mycasino.ch (Casinò Lucerna) con 98,4 milioni di franchi, seguito da Swisscasinos.ch (Pfäffikon), Jackpots.ch (Baden), Casino777.ch (Davos) e Pasino.ch (Meyrin), quest’ultimo in forte espansione con un incremento del 21,1%.

Nonostante il divieto in vigore, resta significativa la presenza di operatori online esteri non autorizzati, che detengono una quota di mercato stimata intorno al 40%. Tuttavia, i casinò online legali svizzeri operano sotto la supervisione della Commissione Federale delle Case da Gioco, che ha accesso a tutti i dati di gioco, transazioni e conti, garantendo elevati standard di controllo e trasparenza.

