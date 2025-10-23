Casinò senza tavoli: una follia o l’inizio di una nuova era?

Di recente il Golden Gate Hotel & Casino, ha annunciato che eliminerà tutti i giochi da tavolo e passerà esclusivamente a un’offerta basata sulle macchine, con slot machine e ETG

Di recente il Golden Gate Hotel & Casino, ha annunciato che eliminerà tutti i giochi da tavolo e passerà esclusivamente a un’offerta basata sulle macchine, con slot machine e ETG (tavoli elettronici) protagonisti assoluti.

Come era prevedibile, ciò ha suscitato un certo scalpore nel settore, in quanto il Golden Gate è uno dei più antichi e famosi casino di Las Vegas, inducendo in molti a proclamare l’inizio della fine per i giochi da tavolo tradizionali.

Conclusione perlomeno affrettata ed anche fuori tempo, secondo noi, visto che il ben noto Casino Royale (1800 mq) lavora così già da tanti anni e con un certo successo.

Ciò che ha colpito gli umori della gente, dunque, è che questa nuova tendenza “ETG-only”, avviatasi dopo la pandemia, non riguarda più soltanto i casinò di nuova generazione, come quelli della vicina Henderson e del Circa Resort & Casino, il cui proprietario, Derek Stevens, detiene anche il Golden Gate, ma va a toccare il cuore della tradizione di Las Vegas. E c’è un paragone interessante anche nel mercato del Regno Unito, dove un paio di casino operano senza giochi da tavolo.

Il risultato, secondo alcuni, è trovarsi di fronte sostanzialmente a una sala giochi con puntate più alte e punti di ristoro. Ma i proprietari dei casinò sanno bene che per incrementare i loro guadagni bisogna sempre anticipare il futuro, senza sentirsi in dovere di rispettare le usanze del passato. L’obiettivo è ottimizzare l’area del casinò per massimizzare i ricavi per metro quadro, eliminando le opzioni più lente e dispendiose, e sostituirle con opzioni elettroniche più veloci e con margini più elevati. Passaggio che potrebbe essere fondamentale in un mercato in cui i visitatori spendono in modo diverso rispetto al passato. Pertanto, se la strategia si rivelasse efficace per il Golden Gate come lo è stata per il Circa, allora sì che potrebbe stabilire un modello anche per gli operatori più importanti.

Di sicuro, ad oggi non si può dire che puntare tutto sulle macchine sia sbagliato in partenza, perché alla base ci sono alcune valutazioni del tutto razionali.

A cominciare dalla carenza dei dealer, soprattutto in Europa, dopo l’esplosione del Covid, che rende difficoltoso gestire la normale attività unitamente allo svolgimento dei tornei, la cui attrattività cresce di anno in anno. Poi c’è il loro costo: in UK guadagnano di base 40.000 sterline all’anno; in USA la media supera i 60.000 dollari (ma certi stipendi superano anche i 100K). In Italia, da contratto nazionale, lo stipendio base è piuttosto basso, 1.280 euro al mese, con punte massime sui 5.000 euro. Per inciso, è doveroso dire che molti dealer hanno deciso di cambiare mestiere in quanto ritengono i loro salari troppo bassi rispetto all’impegno: sobbarcarsi 12 ore di lavoro con una clientela che sta diventando sempre più rozza e scorbutica (è la realtà d’oggi, un po’ ovunque) e sempre meno propensa a lasciare mance (che un tempo erano il vero guadagno del dealer) è una cosa che sopportano in pochi.

Inoltre, se non è raro che durante la settimana molti croupier stiano lì a girarsi i pollici o quasi, nei fine settimana, almeno in UK, i clienti possono aspettare più di un’ora prima di trovare un posto ai tavoli. Però questa potrebbe pure essere una strategia, perché far aspettare i giocatori permette al casino di fare soldi in altri modi (cibo, bar, giochi da tavolo).

In ultima analisi, bisogna tener presente pure che un tavolo da black jack low stake non genera nulla di significativo in termini di profitto netto; si tratta più che altro di un’offerta ‘dovuta’, per accontentare i giocatori occasionali.

Altrettanto determinante è, a nostro avviso, la fisionomia delle nuove generazioni: i giovani d’oggi non sono così interessati alle interazioni umane tipiche dei casinò terrestri, e la loro precoce esperienza nei casino online li porta spontaneamente a giocare sui terminali, qualsiasi sia il gioco da essi proposto.

Abbiamo già visto come il TITO (Ticket in ticket out) sulle slot machine abbia impresso sulle case da gioco una svolta importante verso l’automazione, proseguita poi con l’adozione di sistemi cashless basati su un portafoglio digitale dove, una volta caricati i fondi in denaro, si può trasferirli digitalmente sulle macchine e quindi inviare le eventuali vincite nuovamente al portafoglio tramite un’app per smartphone. Più recentemente, i casinò di Las Vegas hanno cominciato a sperimentare un approccio più aggressivo, che aggiunge l’opzione di una richiesta di credito verificata e valutata. Se approvata, questa consente ai giocatori (sempre tramite un’app) di ottenere essenzialmente un ‘marcatore’ digitale o un anticipo di credito al quale accedere ai propri fondi direttamente da una slot machine, con una carta e un codice, fino all’esaurimento dell’importo autorizzato o fino al momento in cui le vincite possono essere incassate.

Allora, se è vero che ci sarà sempre un mercato per i giochi da tavolo, la sensazione prevalente è che questi diventeranno sempre più un’opzione riservata ai giocatori VIP.

PressGiochi MAG – Marco Cerigioni