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Casinò Sanremo, dal 1° al 12 maggio tornano l’Italian Poker Open e l’European Poker Open

Attesi centinaia di pokeristi.

29 Aprile 2026

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Dal 1 al 12 maggio torna il più grande festival del poker in territorio Italiano. La Casa da gioco è pronta per accogliere i tanti players provenienti da tutta Europa, soprattutto dalla Francia, per partecipare all’Epo, European Poker Open, e all’Italian Poker Open, IPO, cercando di ottenere l’importante premio finale.

In collaborazione con EuroRounders, PKLive360 e Texapoker, l’Italian Poker Open sarà, infatti, affiancato da un EPO (European Poker Open). Il Main Event IPO da €550 offrirà un montepremi garantito di €1.000.000 e proporrà 10 flight di partenza, da venerdì 1° maggio fino a sabato 9 maggio.Il 12 maggio si disputerà il Final Table, che consacrerà il vincitore.

Dodici giorni dedicati al Poker internazionale dove si alterneranno i tornei dell’Italian Poker Open che garantisce l’ambito premio di un milione di euro ma anche per partecipare all’European Poker Open, l’ Epo, che sarà giocato con la formula del Mystery Bounty

Quest’ultima formula prevede l’assegnazione di una taglia ai giocatori che arrivano alla fase finale “quando scoppia la bolla” taglia dall’entità misteriosa che è rivelata solo all’eliminazione dell’avversario. Vengono quindi ampliate l’intensità dell’agonismo e le diversificate possibilità di riscuotere premi.

Un calendario di tornei serrati per arrivare al Final Table, da cui scaturirà il vincitore destinatario della “Prima Moneta” il montepremi finale.

“Dodici giorni di Grande Poker ma anche importanti per la loro valenza turistica. Sanremo e le sue strutture accoglieranno il popolo del Poker, che apprezza particolarmente il Casinò come location e le sue proposte di gare, che stimolano l’agonismo. Auguriamo buon divertimento a tutti, ricordando sempre di giocare responsabilmente e con misura.”, afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco.

 

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