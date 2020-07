Casinò Regno Unito: riapertura dal 1°agosto

Il governo del Regno Unito ha dato il via libera ai casinò in Inghilterra per riaprire all’inizio del mese prossimo.



Il Betting and Gaming Council (BGC), che ha fatto pressioni affinché i casinò possano riaprire, ha accolto con favore la decisione e ha invitato i governi del Galles e della Scozia a seguire la decisione.

I casinò nel Regno Unito sono chiusi da più di quattro mesi a causa delle misure Covid-19. Le sale sono state chiuse il 20 marzo e si prevede che possano riaprire all’inizio di questo mese insieme alle sale da bingo e ad altre attività non essenziali, per poi essere escluse dall’attuale fase all’ultimo minuto.

Il BCG ha messo in evidenza il lavoro svolto dai casinò per essere riaperto con misure più restrittive in materia di distanza sociale e di igiene, e ha messo in guardia dal rischio per i posti di lavoro posti dalla chiusura prolungata.

Il CEO, Michael Dugher, ha dichiarato: “Dopo quattro lunghi mesi di blocco, è fantastico vedere i casinò riaprire in modo sicuro per gli affari il 1 ° agosto. Sono lieto che ora possano fare la loro parte nel sostenere il recupero del settore turistico e dell’ospitalità.



I dati sulla riapertura consentiranno a molte delle 12.000 persone impiegate dai casinò in Inghilterra di tornare al lavoro, ma non è stata ancora fissata una data per i casinò in Galles e Scozia dove i casinò danno lavoro a altre 2.000 persone.



PressGiochi