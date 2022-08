Casino online sicuri: tecnologia di base e misure di protezione per gli utenti

Quando ci si diverte con il gioco d’azzardo digitale, un aspetto da tenere in primaria considerazione è senza dubbio quello della sicurezza. Le truffe inerenti il furto di dati personali e il phishing sono problematiche estremamente attuali e che non si devono mai sottovalutare. Ecco perché, prima di creare un conto su un portale di gioco online, è necessario informarsi sulle misure di sicurezza attuate da quest’ultimo e finalizzate alla protezione dell’utenza.

Questa recensione è dedicata alle tecnologie che consentono ai casino online sicuri di operare legalmente, consentendo ai propri clienti di divertirsi senza dover temere alcun attacco hacker.

Licenza ADM: perché i Casino online sicuri devono sempre averla

Prima di addentrarsi nei dettagli relativi alle tecnologie in sé, è bene essere consapevoli che giocare su piattaforme in possesso di regolare licenza ADM (ex AAMS) equivale ad avere la certezza che i portali in questione sono casino online sicuri. Tale autorizzazione è rilasciata in Italia, e precisamente dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ad ogni sito che ne fa richiesta e soddisfa gli stringenti controlli tecnici in merito alla sicurezza dei servizi e software offerti.

Tutti i giocatori che desiderano giocare sui migliori casino online sicuri devono controllare nel corso della prima visita sulla piattaforma che il footer del sito, ossia la sezione inferiore dell’homepage, mostri il simbolo del timone tricolore ADM (AAMS) e che, fra i dettagli indicati nel momento in cui si clicca sulla licenza, vi sia il numero della stessa.

Per fare un esempio di come la licenza ADM AAMS garantisca la sicurezza del sito di gioco, basti pensare che ogni software slot machine presente in questi casino, o qualsiasi altra sala giochi come anche le sezioni Live, soddisfino i requisiti minimi del valore RTP, ossia il ritorno teorico al giocatore. Le slot machine fisiche propongono un RTP non superiore al 75%: le slot machine online, al contrario, sono considerate legali solo se il gioco prevede un RTP pari o superiore al 90%.

I siti casinò che non sono in possesso di licenza ADM AAMS, oltre a non poter offrire un adeguato livello di protezione crittografica, non garantiscono nemmeno che le slot machines in palinsesto superino l’RTP del 90%: molti titoli, infatti, presentano un ritorno al giocatore che si aggira intorno all’80%, pertanto le possibilità di vittoria risultano decisamente inferiori.

Per controllare l’effettiva presenza della licenza ADM AAMS esistono due modi:

esplorare il sito casinò online e cercare il logo del timone tricolore;

controllare la lista dei portali dotati di licenza direttamente sul sito dell’ADM.

Crittografia SSL

La crittografia è lo strumento che garantisce massima sicurezza per l’immissione e condivisione di dati personali o sensibili. Questa tecnologia è in grado di celare le informazioni a chiunque non sia l’effettivo destinatario, pertanto anche se gli hacker o chi intende trafugare le informazioni dei giocatori dovessero riuscire ad ottenerle, queste ultime risulterebbero illeggibili.

Il sistema crittografico SSL (Secure Sockets Layer) è attualmente il più avanzato e bisognerebbe sempre controllare che il sito casino online su cui ci si registra per giocare abbia una licenza attiva dello stesso. I vantaggi offerti da SSL sono:

Massima sicurezza per i dati in entrata e in uscita;

Garanzia di affidabilità dell’azienda;

Miglior posizionamento sui motori di ricerca;

Possibilità di attivare l’autenticazione a due fattori.

La crittografia SSL, pertanto, oltre ad offrire i migliori vantaggi in termini di affidabilità e sicurezza è anche sinonimo di serietà del portale che ne fa uso: quest’ultimo, infatti, viene premiato con un migliore posizionamento SEO su Google o qualsiasi altro motore di ricerca, dal momento che gli operatori dei server riconoscono nell’SSL uno strumento di eccellente qualità.

Tutti i casino online sicuri, inoltre, prima di attivare tutte le funzionalità offerte dal sito prevedono sempre la procedura KYC (Know Your Customer), che consiste nella verifica di un documento di identità inviato dai giocatori, al fine di controllare la reale genuinità dei dati immessi in fase di creazione del conto.

Altra misure di sicurezza dei casino online sicuri

Oltre alla crittografia e alla presenza della licenza ADM AAMS, i casino online sicuri adottano diversi altri strumenti per garantire la protezione dei giocatori. Fra questi rientrano: metodi di pagamento sicuri, bonus di benvenuto legali e limiti o autoesclusione del conto di gioco. Bisogna dunque conoscere nei dettagli a cosa corrispondono tutti questi sistemi di sicurezza e in che modo possono proteggere chi intende giocare su un sito di giochi digitali:

Metodi di pagamento sicuri – Per giocare su un casino online e per riscuotere i bonus di benvenuto con o senza deposito, spesso i giocatori devono effettuare un pagamento e ricaricare il proprio conto di gioco. In Italia è sempre possibile giocare alle slot machine gratis, ma chi visita uno di questi portali con l’intento di divertirsi con un gran numero di giri sulle slot machine, non sempre si accontenta dei free spin offerti dalle promozioni benvenuto. Nel momento in cui si effettua un deposito sui siti di gioco digitale, bisogna naturalmente essere sicuri che i dati immessi non possono in alcun modo essere trafugato o letti da terze parti. Oltre ad attivare il certificato SSL, allora, i siti casino sicuri si premurano anche di offrire metodi di pagamento legali ed affidabili. Tra questi i più comuni sono PayPal , Carte di Credito , Bonifico Bancario , Skrill e Neteller ;

– Tutti gli omaggi previsti alla registrazione del nuovo conto di gioco devono rispettare determinati requisiti per essere considerati sicuri e legali. In tal caso, i termini e condizioni dei bonus di benvenuto vengono sempre e pertanto possono essere ritenuti affidabili solo quelli proposti dai siti di gioco con apposita licenza AAMS. Molti Bonus di Benvenuto previsti dai casinò non legali, o non in possesso di licenza ADM, offrono un gran numero di Free Spin o grandi somme di denaro, ma nascondono clausole e condizioni che, in fin dei conti, spesso rendono impossibile per i giocatori riscuotere i premi ottenuti. Limiti per il conto di gioco – Dal momento che la ludopatia, come dichiarato anche in questo articolo, è considerato un problema serio, attuale e sempre più diffuso tra chi è solito giocare sui casino online, anche se questi sono sicuri, tali siti attivano ulteriori misure di sicurezza, lasciate tuttavia al vaglio di tutti i propri utenti. Tali metodi prevedono come minimo il limite di deposito settimanale o mensile e la possibilità di autoescludere il proprio conto di gioco. Chi si rende conto di stare sviluppando dipendenza dal gaming, pertanto, può utilizzare tutti i metodi di auto aiuto messi a disposizione dal sito e limitare il più possibile o risolvere la dipendenza da slot machine, sale da gioco virtuali o semplicemente dalle scommesse sul web.

Conclusioni

Per concludere questa recensione, sembra corretto sottolineare che tutti coloro che si divertono con il gaming sul web sono i primi responsabili della propria sicurezza: operare i giusti controlli sul sito su cui si intende effettuare l’iscrizione o un deposito è infatti fondamentale. Dal canto proprio, un sito sicuro metterà sempre a disposizione dei propri giocatori le seguenti misure di protezione:

regolare licenza ADM AAMS;

certificato crittografico SSL attivo;

metodi di pagamento sicuri e affidabili;

bonus di benvenuto legali;

metodi di limitazione o esclusione del conto di gioco.

Il più grande errore che si possa fare, nel scegliere un sito di gioco d’azzardo digitale, è farsi trascinare dall’entusiasmo di bonus di benvenuto particolarmente allettanti e dimenticarsi di controllare la politica sulla privacy e l’attuazione delle misure di gioco responsabile. Simili verifiche, dopotutto, richiedono appena qualche minuto e vale ben la pena di ritardare le proprie sessioni di web gaming per controllare che, in futuro, non si incorrerà in truffe o altre simili problematiche.

