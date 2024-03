Casinò Online, le “Hit” di Relax Gaming sbarcano su Planetwin365

Grazie all’accordo tra SKS365 e l’aggregatore di iGaming, i titoli più popolari del fornitore come Book of Power, Shark Wash e Money Train 4 saranno disponibili sulla piattaforma online di Planetwin365.

Ancora una novità in casa SKS365, con una partnership che va ad arricchire l’offerta del casinò online di Planetwin365. L’operatore di giochi e scommesse ha infatti siglato l’accordo con Relax Gaming, uno dei maggiori aggregatori di iGaming e fornitore di contenuti, con oltre 4.000 giochi nel suo portfolio. La sinergia prevede l’arrivo su Planetwin365 di una serie di titoli popolari come Book of Power, Shark Wash e il grande successo del 2023, Money Train 4. L’integrazione dei contenuti di Relax Gaming rafforzerà ulteriormente l’offerta di SKS365 sul mercato italiano, un cammino di crescita sempre improntato all’intrattenimento di qualità e alla sicurezza dei giocatori.

“Abbiamo come obiettivo quello di offrire costantemente nuovi contenuti ai nostri giocatori, in modo da soddisfare e se possibile superare le loro aspettative”, dichiara Kristina Lozo, Casino Manager di SKS365. “La partnership con Relax Gaming e l’integrazione della loro ricca proposta di contenuti nel nostro portfolio ci permetterà di offrire titoli che massimizzeranno il divertimento e l’engagement dei nostri giocatori”.

“Siamo consapevoli del grande potenziale che offre il mercato italiano, con un ampio pubblico sempre alla ricerca di contenuti diversi. Siamo perciò entusiasti di aver stretto una partnership con uno dei maggiori operatori del paese e siamo convinti che la sinergia con SKS365 porterà grandi vantaggi a entrambe le parti, grazie a contenuti all’avanguardia”, ha aggiunto Gianluca Crimaldi, Director of Italy di Relax Gaming.

PressGiochi