Casino Online di Cristatec ci accompagna verso il Natale con il Calendario dell’Avvento

La magia del Natale sta per avvolgere il mondo incantato di CasinoMania. Ecco la proposta di Cristaltec per i giocatori online: è in arrivo il Calendario dell’Avvento, un insieme di 24 promozioni che accompagneranno allegramente gli utenti dal 1° dicembre verso la festa più bella dell’anno.

Il meccanismo tanto semplice quanto accattivante: accedendo al portale, basterà visitare la pagina dedicata al Calendario dell’Avvento su CasinoMania per accedere alla promo proposta giornalmente e vincere premi molto interessanti.

Tra queste, senza svelare per intero tutte le novità, possiamo segnalare dai Prize Drop ai Cashback, più le Race sulle slot machine di Natale (e non solo) che i giocatori attendono con grande entusiasmo.

Ma c’è di più: piogge di bonus pronte a riversarsi su tutti i clienti e l’emozionante Ruota della Fortuna, che offre in premio numerosi FreeSpin. A questo punto, non resta che cominciare a scoprire, ad una ad una, tutte le sorprese che il Casino Online di Cristaltec riserva per il mese di Natale.

PressGiochi