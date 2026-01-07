Newsletter

08 Gennaio 2026 - 02:22

Casinò, in Consiglio regionale Valle d’Aosta un’interpellanza sulla creazione di una task force

Il tema del Casinò approda all’attenzione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta nella prossima riunione ordinaria convocata per il 14 e 15 gennaio 2026. Tra le iniziative all’ordine del giorno

07 Gennaio 2026

Il tema del Casinò approda all’attenzione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta nella prossima riunione ordinaria convocata per il 14 e 15 gennaio 2026. Tra le iniziative all’ordine del giorno figura un’interpellanza congiunta dei gruppi Lega Vallée d’Aoste e La Renaissance Valdôtaine, che chiedono chiarimenti sull’ipotesi di istituire una task force dedicata al Casinò.

L’atto ispettivo mira a fare luce sugli obiettivi, sulle modalità operative e sul ruolo che questo organismo potrebbe avere nel rilancio e nella gestione strategica della casa da gioco, considerata una realtà centrale per l’economia e l’occupazione regionale.

La discussione si inserisce nel più ampio confronto politico sul futuro del Casinò e sulle misure da adottare per garantirne sostenibilità e sviluppo.

