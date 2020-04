Casinò. Eca nomina Hermann Pamminger nuovo segretario generale

L’ECA ha nominato Hermann Pamminger nuovo segretario generale della European Casino Association.

Alla riunione del Consiglio dell’Associazione europea dei casinò (ECA) del 31 marzo 2020, i membri del Consiglio hanno approvato all’unanimità la nomina di Hermann Pamminger a Segretario Generale dell’Associazione con effetto immediato.

“Siamo fiduciosi che la pluriennale esperienza di Hermann nel settore del gioco d’azzardo internazionale costituirà un vantaggio per l’ECA, soprattutto in questi tempi difficili”, ha dichiarato il presidente dell’ECA Per Jaldung. “Hermann è ben noto nel settore, è stato coordinatore delle pubbliche relazioni e un consulente senior dell’ECA per molti anni e conosce a fondo le opportunità legali e normative e le sfide della nostra attività. ”

Jaldung ha anche colto l’occasione per ringraziare Veronika Tisold dell’European Affairs Consulting Group (EACON), che è in congedo di maternità dalla sua posizione in EACON: “A nome di tutti i membri dell’ECA, vorrei ringraziare Veronika per i suoi sforzi nel mantenere un’ECA forte, attiva e indipendente e augurare a lei e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro”.

PressGiochi