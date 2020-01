Casinò. Dietmar Hoscher si dimette dalla sua carica di Vice Presidente di ECA

Il membro del consiglio di amministrazione dell’ECA e attuale vicepresidente Dietmar Hoscher lascia l’associazione. Il sig. Hoscher ha informato il presidente in merito alla sua decisione di ritirarsi dal consiglio di amministrazione dell’ECA con effetto immediato per gravi motivi di salute.

Hoscher è stato coinvolto nel Consiglio di amministrazione dell’ECA dal 2011. È stato rieletto tre volte e nel suo mandato attuale, che sarebbe durato fino al febbraio 2021, ha ricoperto la carica di Vice Presidente dell’ECA. All’interno del consiglio di amministrazione, ha supervisionato due gruppi di lavoro, in particolare il gioco responsabile e la responsabilità sociale delle imprese, nonché in materia legale e regolamentare.

Durante i suoi incarichi, il sig. Hoscher ha avviato e supervisionato numerosi progetti che hanno contribuito a dare forma alla European Casino Association di oggi. Inoltre, è stato una forza trainante nel migliorare la reputazione dell’ECA tra le istituzioni dell’UE, le associazioni di categoria e i media. Hoscher è stato il promotore e dietro lo sviluppo del Responsible Gambling Framework dell’ECA, il primo catalogo in assoluto di misure e processi di gioco responsabili, che ha fissato uno standard per l’industria, che ha consentito ai revisori indipendenti di certificare le misure di gioco responsabili attuate da operatori di casinò terrestri.

Nella sua veste di responsabile degli affari legali e normativi, ha strutturato le campagne di informazione per sensibilizzare le istituzioni, i regolatori, le organizzazioni senza scopo di lucro e le altre parti interessate del settore dell’UE. Ha rappresentato l’ECA in udienze del Parlamento europeo, in particolare nel settore del riciclaggio di denaro, ed è stato irrequieto nei suoi sforzi per promuovere il valore dell’industria dei casinò con licenza europea per la società.

Il presidente dell’ECA Per Jaldung ha commentato: “Hoscher era un leader importante all’interno dell’ECA, sempre focalizzato sugli argomenti che sfidano il nostro settore: il gioco illegale, il gioco senza licenza, il riciclaggio di denaro, la protezione dei consumatori, per nominare quelli più importanti. La sostenibilità del settore dei casinò con licenza era una missione per lui e si è assicurato che l’ECA diventasse membro del Global Compact delle Nazioni Unite come prima e unica organizzazione commerciale di gioco d’azzardo. Ci mancherà, ma comprendiamo la sua decisione. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi sforzi futuri”.

PressGiochi