Casinò di Venezia: nel 2021 incassi a 57 milioni e 800 mila euro

“Il Comune di Venezia, nonostante le difficoltà, ha sempre sostenuto l’Azienda e per questo ringrazio il Sindaco Luigi Brugnaro – dice l’assessore alle Società Partecipate e al Bilancio, Michele Zuin – tutelando i lavoratori che ringrazio per l’impegno. Adesso guardiamo avanti, c’è da riaprire Cà Vendramin Calergi. Siamo, comunque, lontani da un ritorno alla piena normalità (cioè al regime di incassi di 95-96 milioni degli anni ante 2020) posto che nel 2021 vi è stata la necessità di aumentare del 5% il corrispettivo erogato dal Comune alla società (pari all’80% degli incassi invece che al 75%) per garantire l’equilibrio economico. Speriamo in ogni caso che, pur con le cautele dovute alla situazione pandemica, nel 2022 vi sia una regolare apertura della Casa da Gioco per tutto l’anno in modo da poter raggiungere gli obiettivi di incassi del passato.”

“In tal senso abbiamo programmato investimenti importanti sia per Venezia che per Ca’ Noghera. Obiettivo – conclude Zuin – è chiudere per il quinto anno consecutivo il bilancio in equilibrio”.

Molto bene è andato anche il mese di dicembre dove gli incassi hanno superato gli 8 milioni di euro, e gli inizi sembrano andare nella direzione giusta con un’Epifania che ha visto una buona presenza di clienti nel rispetto delle normative Covid. Sono circa 1 milione e 700 mila euro gli incassi di questi primi 6 giorni del nuovo anno.

“Guardiamo con fiducia al futuro – dice il Presidente del Casinò di Venezia, Gianluca Forcolin – Nei pochi mesi dalla mia nomina ho potuto constatare le enormi possibilità di sviluppo dell’Azienda e conoscere lavoratori molto motivati. Sicuramente molto dipenderà dall’andamento della pandemia, ma siamo ottimisti e di comune accordo con la Proprietà, abbiamo delle interessanti idee per potenziare l’Azienda, ed aiutare attraverso Ca’ Vendramin Calergi, la Città di Venezia a ripartire nel post pandemia. Una richiesta che tra l’altro ci arriva dal mondo economico e turistico della Città.

Nel corrente weekend si terranno degli importanti eventi di gioco presso la sede storica di Ca’ Vendramin Calergi che culmineranno con la finale del Campionato di Chemin de Fer nel fine settimana del 28 gennaio 2022.

PressGiochi