Casinò di Venezia. Baretta (MEF): “Da parte del comune solo polemiche, ritardi e incertezze”

“Qualche giorno fa esponenti della giunta comunale mi hanno polemicamente invitato a darmi da fare per favorire la riapertura del Casinó.

Anche col mio contributo – dichiara il Sottosegretario all’economia Pierpaolo Baretta – abbiamo, come governo, definito la data del 15 giugno.

Ma perché, allora, la Regione Veneto , che, prima di questa decisione, ha protestato proclamando che avrebbe aperto comunque, la rinvia di 4 giorni?

E, soprattutto, perché il Comune di Venezia, che non ha fatto altro che sbraitare che bisognava aprire tutto, apre solo Ca’ Noghera e non Venezia?

Basta ritardi e mancanza di visione strategica: non dobbiamo attendere i turisti, dobbiamo al contrario attirarli con un’offerta culturale e di servizi di qualità.

Basta demagogia e propaganda.

Basta rovesciare le carte in tavola.

La verità è che si predica ma non si pratica. Abbiamo sentito in questo periodo solo polemiche esasperate e pretestuose, ma alla prova dei fatti vediamo solo incertezza e confusione.

Come per i Musei Civici, come per i trasporti, come per altre attività gestite dal Comune…

È così che l’amministrazione uscente intende aiutare il turismo? È così che dà l’esempio di una vera ripartenza? Questo modo sbagliato di governare non fa bene a Venezia”.

PressGiochi