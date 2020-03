Casinò di Venezia: attivata la cassa integrazione per il dipendenti

Anche i dipendenti del Casinò passano alla Cassa integrazione. La casa da gioco veneziana ha già avanzato la richiesta all’Inps, per l’integrazione del Fondo integrazione salirle (Fis), come ha previsto dal decreto del Governo legato all’emergenza coronavirus.

Come riporta La nuova Venezia “Le ferie obbligate non bastano infatti per affrontare la situazione di chiusura della casa da gioco. I dipendenti del Casinò sono in attesa delle decisioni dell’Eba (l’Ente bilaterale aziendale) circa l’utilizzo del relativo fondo che, da statuto, può essere impiegato a sostegno del reddito. Il Casinò potrebbe accumulare minori incassi per circa 10 milioni di euro e il dato potrebbe crescere nel caso in cui la crisi dovesse protrarsi. Per questi i sindacati hanno chiesto anche la revisione della convenzione in atto tra Comune e Casinò. Possibile che l’azienda possa nei prossimi mesi anche verificare la possibilità di prepensionamenti di dipendenti già con un percorso lavorativo avanzato e con retribuzioni significative, per cercare così di alleggerire almeno in parte il peso del costo del lavoro.

