Casinò di Sanremo, tutto esaurito al Torneo di Fair Roulette di venerdì 24 e sabato 25 aprile

Tavoli gremiti e posti disponibili tutti esauriti per il Torneo di Fair Roulette venerdì 24 e sabato 25 aprile in sala Gio Ponti. Numerose le iscrizioni per la Gara che ha, ancora una volta, convinto gli appassionati per la formula proposta. Erano previsti due turni di qualificazione venerdì e il gran finale alla terza manche sabato 24 aprile. Il montepremi garantito è stato fissato in € 10.000.

La formula del torneo ha determinato l’eliminazione sino all’esaurimento dei gettoni.

“Considerando il successo del primo torneo di gennaio, abbiamo voluto organizzare per gli appassionati una nuova gara di Fair Roulette, dove, giocando sempre responsabilmente, si è moltiplicato l’agonismo e il divertimento attraverso il confronto diretto tra i partecipanti, assicurando anche il montepremi garantito. Abbiamo riscontrato un forte apprezzamento dagli iscritti che si sono molto divertiti. Ai giocatori che hanno gradito la formula di gioco ricordiamo costantemente, che, al di là del divertimento, bisogna sempre giocare con responsabilità e misura” dice il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco.

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