Casinò di Sanremo, riapertura prevista non prima di giugno

Il Casinò di Sanremo, anche essendo pronto dal punto di vista del piano sanitario, non riaprirà prima di giugno. La decisione, sarà presa a livello nazionale e per questo la casa da gioco matuziana ha chiesto al Sindaco di muoversi verso la Regione e il Governo per garantire la riapertura, poiché deve essere salvaguardato anche il livello occupazionale. Il Casinò di Sanremo ha predisposto un protocollo di sicurezza di 40 pagine, sottoscritto dai sindacati. Non è dato sapere come avverrà la riapertura, vista la presenza di bar e ristoranti al suo interno, ma se l’autorizzazione arriverà prima ad Elior, si attenderà la riapertura delle sale, che al contrario, se riceveranno l’autorizzazione in un primo momento, riapriranno subito. Le manifestazioni dovranno coincidere con le norme sul distanziamento sociale. Al “Roof garden” verrà probabilmente smontata la copertura invernale e all’interno, per eventuali serate, non potranno essere ospitati più di 807100 ospiti. Il Casinò si sta attrezzando con termo scanner e verrà fornita a coloro che non ce l’avranno.

Facendo due conti in tasca al Casinò, la perdita della casa da gioco è di circa 3,5 milioni al mese che, moltiplicato per circa 3 mesi fa 10 milioni. Ma non è certo la perdita ‘secca’ dell’azienda, visto che il personale è in cassa integrazione ed incide per quasi il 50% delle spese.

PressGiochi