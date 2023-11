Casinò di Sanremo: ottobre si chiude con 4,1 mln di euro, incassi per 44,5 mln nei primi 10 mesi del 2023

A quota € 44,5 milioni l’incasso dei primi dieci mesi del 2023 (+23% rispetto allo stesso periodo del 2022).

Ottobre si chiude con un introito di € 4,1 milioni ( in leggera flessione rispetto allo stesso periodo dell’anno passato) portando il risultato annuale a €44,5 milioni, in crescita percentuale del 23% rispetto al medesimo arco di tempo del 2022. Un dato annuale positivo, che può trovare un valido elemento di paragone solo se si ritorna indietro nel tempo di almeno dieci anni. Positivi anche gli importi delle vincite soprattutto in sala slot, dove dall’inizio dell’anno 2023 il montepremi erogato ha superato 8,6 milioni di euro (costituito da premi superiori a € 5.000). Nel solo mese di ottobre, inoltre, sono stati dispensati 74 super premi ( del valore superiore a € 5.000) per un montepremi di € 696.767.

Anche le presenze sono in crescita attestandosi a 170 mila unità dall’inizio dell’anno.

“Stiamo riscontrando anche in questo primo mese autunnale il gradimento dei nostri clienti e di tanti visitatori, spesso molto fortunati, verso tutte le proposte di svago che trovano nelle nostre sale dalle serate di gala, agli spettacoli alle rappresentazioni teatrali. Il flusso di presenze è progressivo soprattutto nei fine settimana e in concomitanza con i grandi eventi che si svolgono in città o nelle nostre sale o a teatro, struttura aperta alle diverse espressioni artistiche cittadine. Stiamo, altresì, lavorando alla grande festa di Capodanno, ai prossimi appuntamenti del calendario eventi 2024 e ai tornei della Poker Room tornata a livelli internazionali. A novembre, infatti, ospiteremo il WSOP, torneo di livello europeo, che porterà nel comprensorio centinaia di player, un grande sforzo organizzativo che, speriamo,come già accaduto per eventi passati, si riverbererà anche sulle strutture ricettive e commerciali cittadine.

Mese dopo mese raccogliamo i risultati dell’impegno del management e di tutti i nostri dipendenti che ringraziamo per l’impegno profuso, indispensabile per concludere questo 2023 sotto i migliori auspici.” sottolinea il Presidente ed Amministratore Delegato, dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri avv. Lucia Artusi e dott. Eugenio Nocita.

Veniamo ai numeri. A ottobre i giochi tradizionali hanno introitato € 1,1 milioni con exploit della Fair roulette (+67% rispetto al 2022) mentre le slot hanno realizzato € 3 milioni, dispensando super vincite del valore superiore a €5,000 per un montepremi complessivo che sfiora € 700.000.

Dall’inizio dell’anno il risultato si attesta a 44,5 milioni di euro, di cui € 10,7 milioni totalizzati nei giochi da Tavolo (+ 45,8% rispetto all’ottobre 2022) e € 33.7 milioni (+17% rispetto ad ottobre 2022) incassati dalle slot machines.

La Poker Room del Casinò continua a proporre eventi mensili di valenza nazionale, offrendo ai players tornei interessanti per ogni fascia di clientela. Dal 28 novembre al 4 dicembre si disputerà il WSOP .

PressGiochi