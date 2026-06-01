Casinò di Sanremo: maggio da 6 milioni di euro, trainato dal poker internazionale e da oltre 26mila ingressi

Maggio si chiude con numeri da record per il Casinò di Sanremo, che archivia il mese con incassi pari a 6,03 milioni di euro, oltre 26.400 ingressi e un forte impulso derivante dal Festival Internazionale del Poker, protagonista assoluto della programmazione primaverile della casa da gioco.

Tra il 1° e il 12 maggio, l’Italian Poker Open e l’European Poker Open hanno richiamato a Sanremo più di 4.000 giocatori provenienti da tutta Europa, in particolare dalla Francia, generando oltre 10.000 presenze complessive considerando accompagnatori e visitatori. Le iscrizioni ai diversi tornei hanno raggiunto quota 6.766, confermando il crescente appeal della destinazione ligure nel panorama del poker internazionale.

L’afflusso registrato durante il festival ha contribuito in modo significativo al risultato complessivo del mese, che ha visto il totale degli ingressi attestarsi a 26.462 unità. Dall’inizio dell’anno le presenze hanno così superato quota 104.500.

Parallelamente all’attività di gioco, il Casinò ha ospitato un fitto calendario di eventi culturali, sportivi e di intrattenimento. Il Roof Garden ha registrato il tutto esaurito per gli spettacoli di Dario Cassini e dei Beatle Story, mentre il teatro ha accolto incontri culturali, manifestazioni dedicate alla danza e la conclusione della stagione teatrale con la rappresentazione de “Le nostre Donne”. Grande partecipazione anche alle iniziative benefiche promosse dalla Fondazione Mike Bongiorno e agli appuntamenti dedicati al burraco e agli sport motoristici.

Particolarmente positivo anche il bilancio delle sale slot. Nel corso del mese sono stati assegnati premi superiori ai 5.000 euro per un valore complessivo di 1.256.466 euro. Da inizio anno il montepremi distribuito attraverso vincite di questa entità ha raggiunto i 6,7 milioni di euro. Continua inoltre il rinnovamento del parco macchine, con l’introduzione di nuove slot di ultima generazione e ulteriori installazioni previste nelle prossime settimane.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi, che hanno sottolineato come il successo del Festival del Poker abbia confermato l’efficacia della formula organizzativa adottata e la capacità del Casinò di attrarre visitatori non solo nelle sale da gioco ma anche nelle strutture ricettive e commerciali della città.

Il risultato di maggio contribuisce a consolidare il trend positivo dell’intero esercizio. Dal 1° gennaio gli introiti hanno raggiunto i 25,4 milioni di euro, con una crescita del 12,41% rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando il ruolo del Casinò di Sanremo come uno dei principali poli di attrazione turistica e di intrattenimento del territorio.

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