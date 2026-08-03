Casinò di Sanremo, luglio da record: oltre 1,6 milioni di euro in jackpot alle slot e presenze in crescita

Nel mese di luglio il Casinò di Sanremo ha registrato il più alto montepremi del 2026 nelle sale slot, distribuendo vincite superiori a 4.999 euro per un totale di 1.639.368 euro. Dall’inizio dell’anno, i premi di questa fascia hanno raggiunto quota 9.327.907 euro, confermando un periodo particolarmente fortunato per i visitatori della casa da gioco.

La vincita più importante del mese è stata centrata da una turista italiana, che alla slot, giocando con ticket da un centesimo, ha conquistato un jackpot da 48.000 euro. La vincitrice ha festeggiato insieme al marito brindando con un calice di bollicine e ha dichiarato di voler tornare a Sanremo, probabilmente in occasione del Festival.

Il mese è stato caratterizzato da un intenso afflusso di visitatori, in particolare turisti francesi, che hanno animato le sale del Casinò. Le slot machine hanno attirato l’attenzione anche grazie al rinnovamento dell’offerta: sono già stati installati 21 nuovi modelli, ai quali se ne aggiungeranno altri 16 nelle prossime settimane, fino a raggiungere un parco di 45 slot di ultima generazione.

Luglio ha visto anche una buona partecipazione agli eventi pokeristici. Dal 21 al 26 luglio si è svolto il Deep Stack Open (DSO) con Main Event da 550 euro, che ha richiamato circa 1.500 iscrizioni complessive nei vari tornei organizzati durante la manifestazione. Il solo Main Event ha registrato 533 iscritti. L’attività pokeristica prosegue con le Texapoker Series (TSP), iniziate il 28 luglio e in programma per tutto il mese di agosto.

Continua inoltre l’interesse per i tavoli di Texas Hold’em Poker, arricchiti dai jackpot collegati alle partite, con il prossimo premio che ha già raggiunto i 30.000 euro. Cresce anche l’attesa per le World Series of Poker (WSOP), in programma a Sanremo dal 27 al 30 novembre, che riporteranno in città uno dei principali appuntamenti del poker internazionale.

Oltre al gioco, il Casinò ha proseguito la propria programmazione di eventi culturali e di spettacolo. Il Roof Garden ha fatto registrare il tutto esaurito in occasione del concerto dei Gemelli di Guidonia, mentre i Martedì Letterari sotto le stelle hanno ospitato Antonio Caprarica, Serena Bortone e Beppe Convertini. Prosegue inoltre, fino alla fine di agosto, la mostra “Materia viva. Lo slancio e il sedimento” dell’artista Elena Rede, allestita nel foyer del Teatro.

Anche i dati sulle presenze confermano un andamento positivo. A luglio il Casinò ha accolto 20.902 visitatori, portando il totale annuale a 145.069 ingressi. Nel primo semestre del 2026 le presenze sono aumentate di 11.784 unità rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli incassi del mese si sono attestati a 4.736.179 euro.

Il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi, ha sottolineato come la crescita delle presenze, anche di visitatori stranieri, sia il risultato di una strategia orientata all’accoglienza, al rinnovamento dell’offerta e a un calendario di eventi di qualità. I vertici della casa da gioco hanno inoltre ricordato il costante impegno nel promuovere il gioco responsabile, invitando i clienti a vivere l’esperienza di intrattenimento con consapevolezza e moderazione.

La società ha infine confermato l’avanzamento dei lavori di riqualificazione del Teatro dell’Opera, il cui restyling consentirà la riapertura della struttura a settembre, pronta ad accogliere la nuova stagione teatrale e gli appuntamenti culturali che da anni rappresentano uno dei punti di riferimento dell’offerta del Casinò e della città di Sanremo.

PressGiochi