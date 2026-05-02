Casinò di Sanremo: incassi a 4,83 milioni ad aprile, +12,83% da inizio anno

Incassi pari a 4,83 milioni di euro nel mese di aprile, che portano il totale da inizio anno a 19,44 milioni, con un incremento del +12,83% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Anche aprile ha registrato eventi di grande qualità, contribuendo alla crescita delle presenze in tutte le sale della Casa da Gioco.

Sold out il 4 aprile per lo show di Matteo Ghione al Roof Garden, spettacolo molto apprezzato che ha aperto la stagione degli eventi festeggiando l’arrivo della Pasqua. Teatro gremito anche per il Festival della Parola con Andrea Scanzi, per la rappresentazione teatrale Furore con Massimo Popolizio, per il concerto dedicato al Maestro Luttazzi, per il ricordo di Eugenio Scalfari con il vicedirettore di Repubblica Carlo Bonini e per l’omaggio a Pietro Agosti. Grande partecipazione anche alla cena di gala della Sanremo – Lion de Mer – Sanremo, organizzata dallo Yacht Club Sanremo con il sostegno del Casinò.

Molto apprezzato il torneo di Fair Roulette, andato tutto esaurito, che ha richiamato numerosi appassionati anche dalla vicina Francia per una due giorni all’insegna dell’agonismo, sempre nel rispetto di un gioco responsabile e consapevole.

Un’offerta ampia e diversificata che ha rafforzato l’appeal aziendale, coniugando l’eleganza degli ambienti con proposte di intrattenimento di qualità, sicurezza e servizi.

Nel mese di aprile il Casinò ha accolto 18.649 visitatori, portando il totale da gennaio a oltre 78.000 presenze. Gli incassi mensili si attestano complessivamente a 4,86 milioni di euro.

Fino al 12 maggio la Casa da Gioco ospita numerosi player provenienti da tutta Europa, in particolare dalla Francia, per partecipare all’European Poker Open (EPO) e all’Italian Poker Open (IPO). Il Main Event IPO da 550 euro prevede un montepremi garantito di 1.000.000 di euro.

“Siamo al centro del Festival del Poker. Stiamo ricevendo iscrizioni a livello internazionale e abbiamo organizzato una serie di tornei interessanti per formule e possibilità di vincita, in collaborazione con Texapoker. L’IPO è uno degli eventi più importanti del panorama pokeristico e conferma la centralità dell’azienda anche in questa tipologia di gioco. Si tratta di un evento che genera ricadute positive sull’intera città, con presenze in costante crescita. Completa la nostra offerta di intrattenimento, caratterizzata anche dalla continua innovazione nelle sale slot, per garantire sempre nuove emozioni, ricordando l’importanza del gioco responsabile e consapevole. Iniziamo con entusiasmo questo nuovo mese, soddisfatti per l’apprezzamento dimostrato dalla clientela verso gli eventi di aprile, frutto dell’impegno del management e di tutti i collaboratori”, afferma il Presidente e Amministratore Delegato, dott. Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.

Un periodo positivo anche sul fronte delle vincite: nelle sale slot sono stati assegnati premi superiori a 5.000 euro per un totale di 1.429.000 euro. Dall’inizio dell’anno il montepremi complessivo ha raggiunto i 5.469.198 euro. Sempre molto frequentati anche i tavoli di Hold’em Poker, dove resta da assegnare un jackpot di quasi 90.000 euro.

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