Casinò di Sanremo. Il gioco online cresce del +11,58% nel primo trimestre

Il Casinò di Sanremo non cresce solo nel mercato “reale” ma anche in quello del gioco on line. Negli ultimi anni il GGR (i ricavi dal gioco on line) del gioco a distanza gestito dal Casinò di Sanremo ha registrato una crescita costante e significativa (+21,49 % nel 2024 rispetto al 2023; + 11,58% nel primo quadrimestre del 2025 vs primo quadrimestre del 2024).

Per la Casa da gioco sanremese – si legge in una nota – si tratta di un risultato importante e tale da sostenere la decisione di partecipare alla gara per il rinnovo della concessione.

