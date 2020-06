Casinò di Sanremo: critiche da Ugl per la gestione della riapertura

Ugl Terziario accusa i dirigenti del Casinò di Sanremo per aver aperto un solo tavolo di roulette e di non aver pensato ai contanti per gli apparecchi da gioco.

“Come sindacato – sostiene l’Ugl – avevamo suggerito alla direzione della casa da gioco l’apertura di più tavoli perché ci sarebbe stata molta richiesta e, invece, ieri ne hanno aperto uno solo. Nel pomeriggio è stato poi deciso di aprire la cosiddetta ‘doppia’ (il tavolo che apre dalle 16 alle 19 e dalle 21 all’una di notte). Al pomeriggio, slot a parte, la maggior parte dei clienti vuol giocare alla roulette e sarebbe stato meglio aprire diversi per poter incassare anche di più”.

Il sindacato ha anche contestato la dimenticanza di essersi premunito di avere denaro contante per le slot, foraggiate poi fortunatamente dagli incassi ‘liquidi’ delle roulette. “Dopo 100 abbiamo presentato un’organizzazione praticamente perfetta sul piano sanitario – prosegue l’Ugl – mentre non eravamo pronti su quello logistico”.

L’Ugl chiede di intervenire al più presto anche per “Evitare la vicina concorrenza e perché, andando avanti in questo modo, produrrà minori introiti per le casse comunali”.

PressGiochi