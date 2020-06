Casinò di Sanremo: buono l’inizio, ma il fine settimana è deludente

Per il Casinò di Sanremo questo week-end non ha portato incassi record come ci si aspettava, complice la fortuna dei giocatori. Nonostante il 56% di incassi in meno rispetto all’anno precedente a causa del periodo di chiusura appena trascorso, il Casinò sta viaggiando su una buona media di incassi.

La prima settimana infatti ha chiuso con 750mila euro di incassi, ma questo fine settimana, atteso per il grande boom, ha invece deluso: sabato gli incassi sono stati di 76mila euro, a seguito di numerose vincite alla roulette, domenica pronta ripresa con 131mila euro. Settimana comunque positiva per il Casinò, che aspetta l’inizio dell’estate che sicuramente lo riporterà ai ritmi degli ultimi mesi. Recuperare le cifre perse sarà impossibile, ma visti i risultati dell’ultima settimana, il Casinò di Sanremo può sperare con ottimismo ad una lenta ripresa.

PressGiochi