Casinò di Sanremo, Battistotti: “Per il 2020 perderemo tre milioni di euro rispetto all’anno scorso”

Dopo la riapertura di martedì, il Casinò di Sanremo si prepara per un’annata non certo semplice, forse una delle più complesse della sua lunga storia ultracentenaria. In occasione della ripartenza Sanremonews.it ha intervistato il presidente del Cda, Adriano Battistotti, il quale ha dichiarato: “Abbiamo fatto delle previsioni secondo le quali, in tutta franchezza, se da oggi riprendessimo l’attività a pieno ritmo come era l’anno scorso, comunque registreremo tre milioni di perdita”.

Casinò e Comune, quindi, dovranno fare i conti con un segno meno che senza dubbio comporterà non poche difficoltà nel far quadrare i conti di un 2020 destinato ad essere ricordato come uno degli snodi più complessi della nostra storia recente.

PressGiochi