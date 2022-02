Casinò di Sanremo. Battistotti: “Grazie al Festival sono raddoppiati gli incassi”

Il Festival di Sanremo porta tanti clienti e circa un milione e 200mila euro di incassi per il Casinò. Di questi l’11% arrivano dai giochi tradizionali e il restante 89% dalle slot machine. La casa da gioco matuziana è stata nuovamente protagonista nella settimana festivaliera, non solo per la presenza della Rai con alcune trasmissioni in diretta e per la sala stampa che ha ospitato i giornalisti e lo staff della tv di Stato, ma anche per i buoni introiti.

Le cifre non sono certo quelle dei tempi migliori e, men che meno quelle del 2020, ma il presidente Adriano Battistotti conferma a Sanremonews.it che in questo periodo è stato comunque un incasso di tutto rispetto, pensando anche al 2021 quando l’azzardo matuziano era chiuso: “Il Festival, contando i 10 giorni a cavallo della manifestazione, ci ha consentito di incassare il doppio di un periodo normale. E l’anno scorso eravamo chiusi. Gli introiti ci consentono di guarda con soddisfazione e tranquillità al futuro perché, se abbiamo gente in città ce l’abbiamo anche al Casinò”.

La nostra provincia rimane in gialla, fondamentale per rimanere aperti con dati confortanti per i prossimi mesi: “Stiamo infatti programmando una serie di eventi con uno spirito diverso, non come quando fissavamo anche la date di riserva. Guardiamo con serenità alla ‘Milano-Sanremo’ ma anche alla tappa del Giro che, essendo sede di partenza ci agevolerà molto negli arrivi della sera precedente. Proprio per questo organizzeremo un apposito galà e daremo al Casinò una colorazione rosa, per essere coinvolti e far sentire la città vicina”.

Tornando al Festival, ottimi incassi ma anche grande promozione per la casa da gioco: “Il fatto di aver avuto la sala stampa da noi è stato un grande vantaggio, contando che la Rai era stata obbligata per i problemi Covid, quest’anno ci ha scelto consapevolmente il Casinò. E’ stata trovata un’ottima ospitalità ed efficienza ed è tornata. Tutto questo, condito dalle trasmissioni, ha portato il Casinò in giro per l’Italia per una settimana con milioni di telespettatori. Anche se abbiamo fatto un sacrificio cedendo alcune sale, il ritorno di immagine è stato importantissimo”.

E se l’anno prossimo la Rai volesse fare nuovamente la sala stampa al Casinò, ma con più giornalisti di quelli ospitati in questi due anni e chiedendo più spazi, la casa da gioco potrebbe offrirli? “Non dimentichiamo che il Teatro dell’Opera può ospitare fino a 400 spettatori e quella potrebbe essere la sede, visto che c’è anche un palco naturale all’interno. Abbiamo fatto richiesta alla direzione di Rai Uno e, pur non avendoci ancora pensato potrebbero farlo per le prossime edizioni”.

