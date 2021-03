Casinò di Sanremo, Baggioli (FI) critica la gestione dell’amministrazione comunale

In un momento molto difficile per le attività locali di Sanremo, il consigliere comunale Simone Baggioli (FI) torna a parlare della gestione poco ragionevole dell’amministrazione comunale per quanto riguarda il Casinò di Sanremo, che tra tutte le attività è quella più colpita dalla situazione creata dal COVID-19. Baggioli spiega: “Il casinò non ha avuto una perdita o un minore introito, è chiuso e con tutti i dipendenti in cassa integrazione, ma paga anche un mancato sviluppo come si vede anche sulla proposta online che è a dir poco obsoleta e porta a nulla. In sette anni non c’è stata una programmazione della casa da gioco, un rilancio solo a parole e basta vedere la qualità dell’online o quanto si è speso in consulenze”.

PressGiochi