Casinò di Sanremo. Agosto si chiude con un incasso di 5 mln di euro

Nonostante la complessità del momento socio-economico,che stiamo vivendo il risultato del mese appena concluso, che risente della mancanza dei grandi flussi turistici cittadini degli anni passati, evidenzia alcuni elementi positivi: dalla presenza di numerosi appassionati della Roulette Francese ai tanti vacanzieri che hanno comunque scelto di visitare le sale delle slot machines. Visite spesso accompagnate da interessanti vincite, che hanno reso ancor più piacevole la loro permanenza a Sanremo.

Il bilancio finale di agosto si chiude con un incasso di quasi € 5 milioni ( -13% rispetto allo stesso mese del 2019) ) che attesta l’introito annuale a € 17,8 milioni. Un Risultato ancor più importante perché ottenuto sebbene siano contingentati gli ingressi come le postazioni ai tavoli.

Le percentuali di crescita sono ovviamente in flessione considerando lo stesso periodo dell’anno passato ma denotano un miglioramento rispetto alle presenze e ad alcune tipologie di gioco, come è accaduto per la Roulette Francese (+64%) e il Black jack (+35%).

Le slot machines, tra le più tecnologicamente innovative e divertenti, dove si conferma il successo per le 3D e 4D, con le ipertecnologiche Sphinx e Ghosbusters, hanno totalizzato, ad agosto, € 3,8 milioni. I super premi centrati del valore superiore a € 4,999 sono stati numerosi ben 68 per complessivi € 609.000.

“ Il mese appena concluso ha visto profuso il massimo impegno aziendale per assicurare, con senso di responsabilità, in sicurezza e con professionalità, il miglior soddisfacimento della clientela, a cui abbiamo dedicato un esclusivo programma di eventi, che ha riscosso grandi apprezzamenti. Ringraziamo per questo tutti i nostri dipendenti.”afferma il Presidente Avv. Adriano Battistotti con i consiglieri Dott.sa Barbara Biale e dott. Gian Carlo Ghinamo, Amministratore Delegato.

“Attraverso una mirata politica dell’accoglienza, garantendo gioco controllato e sicuro, abbiamo stimolato la rinnovata attenzione verso i Giochi tradizionali, ma anche verso le proposte di qualità della nostra Poker Room. Nonostante le difficoltà del momento non si è mai interrotto il legame con i nostri migliori clienti. Ci premiano con l’assidua frequentazione verso le sempre diversificate proposte d’intrattenimento. anche nelle sale delle slot machines, che hanno ospitato, tra gli altri, anche ad agosto, molti turisti provenienti dalla vicina Francia.”

Concludono gli Amministratori:” Mentre monitoriamo la situazione, mese dopo mese, stiamo predisponendo, il nostro programma di eventi di gioco, di Poker e d’intrattenimento da attuare in totale sicurezza per la nostra clientela e i nostri impiegati. Il prossimo appuntamento è per il 12 settembre al Roof Garden dove, reduce dal successo di Ferragosto, con l’esclusiva “Cena con L’Opera” il tenore Gaetano Labalestra proporrà il suo coinvolgente repertorio.”

