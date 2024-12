Casinò di Sanremo: a novembre incassati € 4,49 milioni

L’esercito dei pokeristi, che ha affollato le sale del Casinò per disputare il prestigioso WSOP dal 1° all’ 11 novembre, ha contribuito al bilancio positivo del mese appena concluso. La presenza di 3500 players con 5.500 iscrizioni ai vari tornei ha contraddistinto l’importante World Series Poker tra i più partecipati del circuito. I giocatori non hanno solo affollato le strutture ricettive cittadine ma anche apprezzato le diverse forme di intrattenimento della Casa da gioco, tra cui il Cash Game. Partendo sotto i migliori auspici il mese di novembre si è concluso con un introito di € 4,49 (+ 23,6% rispetto allo stesso periodo del 2023) di cui € 1,3 milioni (+72% riferito al novembre 2023) realizzati dai Giochi Tradizionali e €3,1 milioni (+10% rispetto allo stesso mese del 2023) totalizzati ai Giochi Elettromeccanici.

“Il risultato del mese di novembre è fortemente premiante per tutta la squadra Casinò che ringrazio per l’impegno profuso. L’organizzazione in ogni sala è stata puntuale ed ha assicurato lo svolgimento divertente e sicuro di tutte le forme di intrattenimento, soprattutto nelle giornate di maggior afflusso di giocatori e di pokeristi. I risultati non sono mancati e ci fanno guardare in maniera positiva alla chiusura dell’anno. Novembre termina con un aumento sostanziale in termini di percentuali +23,6% rispetto allo stesso mese del 2023, consolidando la crescita dei Giochi Tradizionali e di quelli elettromeccanici. Abbiamo al contempo erogato vincite importanti, che rappresentano una forma di promozione indiretta del nostro brand legato al divertimento e al gradimento della nostra clientela. Sempre con questa finalità stiamo preparando la grande festa del Capodanno allietata da molte sorprese e abbiamo invitato i nostri più affezionati clienti al gala del Ponte dell’Immacolata che sabato 7 dicembre vedrà la partecipazione di Vanni De Luca, famoso ed appressato mnemonista. Appuntamento che conclude il Calendario Eventi autunnale e ci proietta ai festeggiamenti di Capodanno e al 2025, che sarà l’anno magico del 120esimo anniversario della apertura della Casa da Gioco.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri dott.sa Sara Balestra e dott. Eugenio Nocita.

Dall’inizio dell’anno la Casa da Gioco ha realizzato introiti di gioco per € 46,9 milioni. (-2% rispetto allo stesso periodo del 2023) Le slot hanno complessivamente realizzato in 11 mesi € 35,48 milioni mentre i Giochi Tradizionali si attestano a € 11,4 milioni. Tra i più richiesti la Fair Roulette che ha totalizzato introiti per € 3,2 milioni con un surplus percentuale del 25% rispetto allo stesso periodo del 2023. In termini di presenze nelle sale in undici mesi sono stati registrati più di 197.000 visitatori.

La Poker Room ha ottenuto € 3,4 milioni (+17% rispetto al 2023) suddivisi tra Tornei, che hanno introitato un 1,6 milioni di euro, Cash Game e Ultimate Poker.

Nel mese di Novembre l’incasso mensile ha registrato € 4,49 milioni, di cui € 3,1 milioni totalizzati nelle sale dei Giochi Elettromeccanici.

Anche nel mese di novembre sono stati centrati numerosissimi premi del valore superiore a € 5.000 per un montepremi complessivo di 886,915 euro, che ha portato il valore annuo dei jackpot (superiori a € 5.000) centrati a quota €11 milioni.

PressGiochi