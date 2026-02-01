Casinò di Sanremo: a gennaio incassi per 5,2 milioni di euro (+29%)

Il Casinò di Sanremo ha chiuso il mese di gennaio con incassi pari a 5,2 milioni di euro, in crescita del 29% rispetto a gennaio 2025. Le presenze complessive sono

Il Casinò di Sanremo ha chiuso il mese di gennaio con incassi pari a 5,2 milioni di euro, in crescita del 29% rispetto a gennaio 2025. Le presenze complessive sono state 18.946, un dato superiore a quello registrato nello stesso periodo dell’anno precedente.

Il risultato si inserisce nel solco del bilancio di fine 2025, che aveva visto l’erogazione di vincite superiori a 5.000 euro per un montepremi annuale complessivo di 14 milioni di euro.

Nel corso del mese si sono registrati 164 super premi alle slot machine (di importo superiore a 5.000 euro), per un totale di 1,5 milioni di euro. Il giorno più rilevante sotto il profilo delle vincite è stato il 1° gennaio, quando sono stati assegnati 12 super premi per complessivi 120.000 euro. Ai tavoli di Hold’em poker il jackpot ha raggiunto quota 27.000 euro.

Sul fronte delle iniziative di gioco, il 31 gennaio si è svolto il primo torneo di Fair Roulette, che ha raggiunto il numero massimo di 32 iscritti, distribuiti su otto tavoli, con un montepremi garantito di 10.000 euro. Prosegue inoltre l’attività dei tornei settimanali di poker organizzati da TexApoker, in vista dei principali appuntamenti in programma nel corso dell’anno, tra cui l’evento WSOP previsto per maggio.

Nel mese appena concluso il Casinò ha ospitato anche numerosi eventi culturali e di spettacolo, tra cui le feste di Capodanno, il Concerto del Primo dell’Anno dell’Orchestra Sinfonica, diverse rappresentazioni teatrali e quattro appuntamenti dei Martedì Letterari. Il 29 gennaio, al Teatro del Casinò, si è inoltre tenuta la celebrazione del compleanno del Festival della Canzone Italiana.

Gennaio ha così aperto un periodo considerato strategico per l’afflusso turistico legato alla stagione festivaliera, che vedrà il Casinò nuovamente coinvolto nelle iniziative collegate all’evento canoro, con il Dopofestival trasmesso dal teatro della struttura.

