Casinò di Sanremo: a gennaio incassi per 3,9 milioni di euro

Anche a gennaio il Casinò conferma il trend positivo in termini di incassi. L’affollato periodo delle vacanze natalizie prima, l’euforia festivaliera che si respira da settimane in città, la grande attenzione verso la clientela, le diversificate proposte di intrattenimento, il teatro gremito di spettatori hanno portato ad un ottimo bilancio mensile, contraddistinto dalla crescita delle presenze e degli introiti.

Le slot machines si sono confermate al primo posto nel gradimento della clientela che apprezza le opportunità d’intrattenimento di livello internazionale e costantemente aggiornate: i molti vacanzieri non sono rimasti immuni dalla consueta assegnazione di super jackpot e montepremi da record: dall’inizio dell’anno sono stati totalizzati n. 65 premi da € 4.999, per un totale di € 596.000 spesso ottenuti con puntate contenute, addirittura a volte anche da un centesimo di euro.

Il mese di gennaio ha registrato incassi per € 3,9 milioni con un incremento percentuale dell’1,8% rispetto allo stesso mese del 2019. Le slot hanno superato € 3,1 milioni ( +3,9%). Ottima performance anche per la roulette francese, al centro dell’attenzione di molti appassionati, ben evidenziata dall’aumento percentuale mensile del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2019.

La Poker Room, che ha consolidato il suo appeal tra i player nelle diverse tipologie di tornei, ha realizzato un ottimo 70% surplus, un promettente inizio 2020, anno che riserverà molte gradite sorprese ai tanti affezionati pokeristi con tornei internazionali e ricchi montepremi.

“Abbiamo confermato il buon andamento di fine 2019 e ci apprestiamo a vivere la settimana del Festival, una tra le più importanti dell’anno. Ci raggiungono, infatti, molti dei nostri migliori clienti, a cui dedichiamo tutta la nostra attenzione in termini di accoglienza e di intrattenimento.” Rimarcano il Presidente Avv. Adriano Battistotti e i consiglieri dott.sa Barbara Biale e dott. Gian Carlo Ghinamo: “Il Casinò è nel cuore della kermesse con il corso di due giorni per i giornalisti sulla storia del Festival, il Galà della Stampa, il Welcome party della Rai, l’Opening Sanremo 2020 con, tra gli altri, Lorella Cuccarini e Amadeus dedicato ai settata anni della gara canora, le sfilate di moda, le trasmissioni in diretta di emittenti radiofoniche che vivranno la settimana festivaliera nelle nostre sale. E’ un anniversario importante che coinvolge tutta la città, premiata da un importante ritorno d’immagine, che va a beneficio dell’azienda e di tutto il territorio.”

PressGiochi