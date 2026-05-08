Casinò di Sanremo: nel 2025, 58,7 milioni di ricavi, utile da 7,8 milioni e capitale sociale a 15 milioni

L’esercizio finanziario 2025 di Casinò di Sanremo Spa si chiude con un bilancio positivo e in crescita, confermando la solidità della società e il suo ruolo strategico per il territorio.

L’esercizio finanziario 2025 di Casinò di Sanremo Spa si chiude con un bilancio positivo e in crescita, confermando la solidità della società e il suo ruolo strategico per il territorio. L’Assemblea dei Soci, riunitasi il 30 aprile, ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 con 58,7 milioni di euro di introiti e un utile d’esercizio pari a 7,8 milioni di euro.

Nel corso dell’anno la società ha inoltre riconosciuto al Comune una quota sugli introiti del gioco pari a 13.123.000 euro, un valore superiore rispetto agli esercizi precedenti e che conferma il contributo significativo del Casinò alle entrate pubbliche locali.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’aumento del capitale sociale, passato da 12 a 15 milioni di euro attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili, a rafforzamento della struttura patrimoniale dell’azienda.

“L’azienda Casinò ha un bilancio consolidato, che garantisce la sua solidità e che permetterà di effettuare gli investimenti necessari al suo continuo miglioramento e all’ottimizzazione delle sue potenzialità”, ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato Giuseppe Di Meco, insieme alla consigliera Sonia Balestra e al consigliere Mauro Menozzi.

Nel suo intervento, la governance ha sottolineato come gli obiettivi siano stati raggiunti garantendo equilibrio di bilancio e utile d’esercizio, oltre al pieno rispetto degli impegni verso il Comune. Centrale anche il contributo del personale, definito determinante per il risultato economico.

Guardando al futuro, il piano industriale prevede nuovi investimenti per rafforzare il brand del Casinò e migliorare l’accoglienza, con interventi su infrastrutture e servizi, tra cui un nuovo parcheggio e il potenziamento della capacità ricettiva interna, nell’ottica di rendere la struttura sempre più competitiva nel panorama turistico della Riviera.

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