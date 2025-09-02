Casinò di Saint-Vincent: ad agosto gli incassi si fermano a 6,9 mln di euro

Agosto non ha portato al Casinò di Saint-Vincent gli incassi sperati. Nonostante un aumento del numero di visitatori, le entrate complessive sono diminuite, segnalando una fase di difficoltà per la

Agosto non ha portato al Casinò di Saint-Vincent gli incassi sperati. Nonostante un aumento del numero di visitatori, le entrate complessive sono diminuite, segnalando una fase di difficoltà per la storica casa da gioco.

I dati parlano chiaro: gli incassi di agosto si sono fermati a 6.999.667 euro, in calo rispetto ai 7.625.609 euro dello stesso periodo del 2024, con una perdita di 625.942 euro. Le slot machine si confermano il punto di forza del Casinò, incassando 4.243.887 euro, con un incremento di 19.931 euro rispetto all’anno precedente. I giochi da tavolo, invece, hanno subito una contrazione significativa di 645.873 euro, evidenziando come il settore tradizionale stia perdendo attrattiva.

Curiosamente, gli ingressi ad agosto sono aumentati a 35.901, con 1.528 visitatori in più rispetto all’anno scorso. Tuttavia, questo incremento non si è tradotto in maggiori incassi, mettendo in luce una difficoltà nel coinvolgere la clientela con maggiore capacità di spesa.

Considerando i primi otto mesi dell’anno, la Casa da gioco registra comunque risultati positivi, con incassi complessivi pari a 52.000.000 di euro e un saldo attivo di quasi 4.000.000 rispetto al 2024. Anche in questo caso, la crescita è trainata dalle slot (28.900.000 euro), mentre i tavoli rimangono fermi a 23.000.000 euro. Gli ingressi complessivi da gennaio ad agosto ammontano a 227.773, con un aumento di 4.582 visitatori rispetto all’anno precedente, senza però un miglioramento qualitativo della clientela.

Il Grand Hotel Billia mostra un andamento più positivo: ad agosto i ricavi diretti sono stati pari a 813.500 euro, con un incremento di 224.383 euro sullo stesso mese del 2024. Nei primi otto mesi, le entrate totali sfiorano i 5.100.000 euro, con un’occupazione media del 50%, segnale di margini di crescita ancora presenti per un’infrastruttura chiave del sistema turistico di Saint-Vincent.

PressGiochi