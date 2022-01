Casinò di Campione. Va deserta la gara per aprire negozi nella casa da gioco

È andata deserta la gara per l’affitto degli spazi commerciali a Campione. Sono arrivate alcune manifestazioni d’interesse, ma nessuna offerta formale per le aree commerciali del Casinò Campione d’Italia. Da

Sono arrivate alcune manifestazioni d’interesse, ma nessuna offerta formale per le aree commerciali del Casinò Campione d’Italia. Da assegnare c’erano oltre 3mila metri quadri di negozi e uffici disseminati nell’immensa struttura della casa da gioco costruita da Mario Botta, a fronte di una concessione della durata di 12 anni agli operatori economici era chiesto un canone di 600mila euro, ma alla fine nessuno si è fatto avanti.

Nelle prossime settimane – riporta IlGiorno.it – gli addetti della casa da gioco, che nel frattempo sono stati assunti, provvederanno a contattare i commercianti e i privati interessati per cercare di sondare la loro disponibilità e avviare una trattativa.

Dalla locazione a fini commerciali prevista dal bando sono esclusi, “phone center, money transfer, sexy shop, articoli di basso pregio, discount, sala giochi o agenzia di raccolta scommesse, centro massaggi“ e qualsiasi altra attività “per le modalità di vendita o per le tipologie di beni posti in vendita non conforme rispetto al pregio richiesto all’interno della casa da gioco, ovvero anche solo potenzialmente in concorrenza o contrasto con l’attività del casinò”.

