Casinò di Campione: unica soluzione la gestione privata

Come si legge sul Corriere di Como, l’unica soluzione possibile per il Casinò di Campione è la gestione privata.

La conferma di quanto ormai si sostiene da tempo è arrivata questa sera nell’incontro che i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil Umberto Colombo, Giuseppe D’Acquaro e Salvatore Monteduro hanno avuto all’associazione Lissi (in via Ennodio) con il prefetto di Como Ignazio Coccia, il commissario campionese Giorgio Zanzi e, in rappresentanza del governo, il senatore varesino del Partito Democratico Alessandro Alfieri.

L’ostacolo maggiore a una soluzione rapida del problema resta il ricorso in Cassazione sulla dichiarazione di fallimento della vecchia società di gestione.

I sindacati hanno chiesto di fare presto perché a novembre scadrà la Naspi.

PressGiochi