Casinò di Campione, si lavora alla selezione dei dipendenti

Cento dei centosettantaquattro dipendenti che riassunti avranno il compito di far funzionare il Casinò di Campione, saranno addetti al settori giochi, tavoli verdi e slot machine. Gli altri settantaquattro dipendenti che andranno a comporre la nuova piante organica andranno a coprire i ruoli previsti dai comparti amministrativi, pubblicità, manutenzione, sicurezza e altri ancora.

Per l’assunzione dei 174 nuovi dipendenti del Casinò – riporta laRegione.ch – la società di gestione della casa da gioco dell’enclave ha predisposto una procedura in base alla quale saranno effettuate le scelte fra coloro che il prossimo mese di settembre presenteranno la loro candidatura. ”Entro il mese di ottobre la nuova pianta organica dovrà essere pronta ad entrare in attività, considerato che il Casinò dovrà aprire entro dicembre, data fissata dalla sentenza di concordato preventivo dei giudici del Tribunale fallimentare di Como” risponde Marco Ambrosini, attuale amministratore unico della Casinò Campione d’Italia, destinato a far parte del Consiglio d’amministrazione della società che dalla Giunta municipale sarà nominato il prossimo mese di settembre.

PressGiochi