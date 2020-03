Casinò de la Vallée chiuso per nove settimane per la diffusione del Coronavirus

Chiuso per nove settimane il Casinò de la Vallée, anche se non il periodo di riapertura non è ben definito. La Casa ha disposto la chiusura per la tutela dei suoi 355 impiegati.

Questa la dichiarazione della Casinò de la Vallée spa: “L’esercizio del diritto di godimento delle ferie maturate o in corso di maturazione, atteso il particolare momento di tensione, può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.

L’azienda si riserva la facoltà di richiedere la presenza sul posto di lavoro dei dipendenti necessari per l’espletamento delle funzioni e degli adempimenti inderogabili ed indifferibili.

PressGiochi