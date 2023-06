Casinò dal Vivo: cos’è e come funziona

Quello di cui fa parte il gioco d’azzardo è un mondo molto particolare che nel corso degli anni è stato sottoposto ad una serie di importanti cambiamenti ed innovazioni. Cambiamenti questi che, a loro volta, hanno portato ad un nuovo sviluppo ovvero quello del live casinò. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Cos’è e come funziona il casinò dal vivo?

Questa è una domanda alla quale molti sperano di trovare una risposta. In realtà quando si parla di live casinò si fa di preciso riferimento ad un casinò online che ha le stesse caratteristiche di un casinò fisico. E che quindi offre al giocatore la possibilità di vivere l’esperienza di un vero e proprio casinò tradizionale ma comodamente da casa.

Proprio qui di seguito sarà possibile scoprire, e quindi conoscere, quelle che sono le principali caratteristiche che contraddistinguono il casinò online. Ma anche capire come funziona e come mai nel tempo ha ottenuto questo grande successo. Poi ancora, sarà anche possibile scoprire quali sono le possibilità di gioco offerte e quali le strategie da mettere in pratica per ottenere successo.

Casinò dal vivo, di cosa stiamo parlando e come funziona

Primo piano di una cropier della Roulette del casinò dal vivo che guarda la fotocamera

A cosa si fa riferimento quando si parla di casinò live o casinò dal vivo? A tale domanda è possibile rispondere affermando che questa è l’espressione utilizzata per far riferimento ad una “tipologia di gioco grazie alla quale chi sceglie di avvicinarsi a questo mondo può farlo direttamente da casa avendo però l’opportunità di vivere la stessa esperienza garantita da un casinò tradizionale”.

Ma, come funziona il casinò live? La risposta è semplice. Questo tipo di casinò funziona grazie ad una tecnologia avanzata che consente di poter trasmettere in diretta streaming, e quindi in tempo reale, le partite legate ad ogni gioco da tavolo. E quindi ad esempio tra questi è possibile menzionare il poker, il baccarat, il blackjack e la roulette.

“Le telecamere, che sono di ottima qualità, sono in grado di catturare ogni singolo movimento del croupier e allo stesso tempo anche i movimenti delle carte“. E quindi in questo modo i giocatori hanno la possibilità di assistere in diretta a ciò che succede.

Come fare per accedere ai live casinò? L’utente non dovrà fare altro che iscriversi ad una piattaforma di gioco online, che solitamente offre anche utili bonus di benvenuto. E dopo aver effettuato l’accesso scegliere non solo il gioco dal vivo al quale desidera partecipare ma anche il tavolo da gioco. “Molto importante è precisare che proprio durante il gioco all’utente è offerta la possibilità di interagire con i croupier semplicemente utilizzando un software con appositi comandi”.

Le diverse tipologie di gioco offerte

Chi sceglie di avvicinarsi al mondo del casinò live online spesso lo fa senza conoscerlo e senza conoscere i giochi da casinò. Prima di ogni cosa è molto importante precisare che le “tipologie di gioco offerte” sono quelle legate al mondo del gioco d’azzardo.

Ma in alcuni casi vi sono anche alcune varianti legate proprio al formato online. Parlando di videogames ad esempio è possibile menzionare il baccarat, il blackjack e la roulette. E poi ancora alcune versioni del poker. Tra queste il Caribbean Stud, il Three Card Poker e il Texas Hold’em.

L’importanza della strategia

Ragazza mora allegra che guarda lo schermo dell’Iphone e fa il gesto della vittoria con il braccio sinistro

Nel gioco dal vivo, e nel gioco in generale, serve tanta fortuna ma non solo. Per ottenere degli ottimi risultati, e quindi accumulare vittorie, bisognerebbe anche essere in possesso di specifiche informazioni. E di preciso conoscere le strategie vincenti legate ad ogni diversa tipologia di gioco. Solo in questo modo si possono affrontare gli altri giocatori con maggiore consapevolezza e sicurezza. Ma, quali sono esattamente le strategie vincenti legate al Poker, Blackjack e alla roulette?

Utili strategie nel Poker Live

Nel gioco del Poker commettere errori potrebbe rivelarsi molto semplice. Quale strategia seguire, quindi, per ottenere ottimi risultati? Il consiglio è quello di:

1 – Essere aggressivi al punto giusto. E quindi solo un po’ per intimorire gli altri giocatori ma senza esagerare.

– Essere aggressivi al punto giusto. E quindi solo un po’ per intimorire gli altri giocatori ma senza esagerare. 2 – Non ignorare la posizione di gioco. La migliore in assoluto è quella del Button ovvero quando il giocatore è l’ultimo a parlare.

– Non ignorare la posizione di gioco. La migliore in assoluto è quella del Button ovvero quando il giocatore è l’ultimo a parlare. 3 – Evitare di fornire troppi indizi, definiti Tell, durante il gioco. Ma al contrario, mostrarsi molto naturali.

– Evitare di fornire troppi indizi, definiti Tell, durante il gioco. Ma al contrario, mostrarsi molto naturali. 4 – Prestare attenzione alle puntate. Ed evitare quindi sia quelle troppo piccole ma anche quelle eccessive.

– Prestare attenzione alle puntate. Ed evitare quindi sia quelle troppo piccole ma anche quelle eccessive. 5 – Non giocare troppe mani perché in questo modo si potrebbe far capire agli altri giocatori di non conoscere il gioco.

– Non giocare troppe mani perché in questo modo si potrebbe far capire agli altri giocatori di non conoscere il gioco. 6 – Non ignorare il numero dei partecipanti. La strategia di gioco dovrà adattarsi al numero di partecipanti e a quello delle carte in tavola.

– Non ignorare il numero dei partecipanti. La strategia di gioco dovrà adattarsi al numero di partecipanti e a quello delle carte in tavola. 7 – Non lasciarsi sopraffare dalle emozioni e non lasciarsi ossessionare dai soldi.

– Non lasciarsi sopraffare dalle emozioni e non lasciarsi ossessionare dai soldi. 8 – Non ‘chiamare’ sempre ma farlo solamente quando si è convinti della propria mano.

– Non ‘chiamare’ sempre ma farlo solamente quando si è convinti della propria mano. 9 – Non sopravvalutare due carte appartenenti allo stesso seme. Non sempre significa essere in possesso di una mano vincente.

Le strategie utili nel Blackjack live

Il Blackjack è uno dei giochi più caratteristici del casinò. Ma, come vincere? Il consiglio è quello di:

1 – Sedersi lontani dal mazziere per poter osservare le carte pescate dagli altri giocatori e decidere se stare o chiamare.

– Sedersi lontani dal mazziere per poter osservare le carte pescate dagli altri giocatori e decidere se stare o chiamare. 2 – Non giocare contemporaneamente più mani ma concentrarsi su una postazione sola.

– Non giocare contemporaneamente più mani ma concentrarsi su una postazione sola. 3 – Scegliere il tavolo giusto. Prima di iniziare a giocare sarà necessario stabilire un budget da poter investire. E solo in seguito scegliere un tavolo il cui importo minimo di puntata non dovrà essere superiore al 5- 10% del budget precedentemente definito. In questo modo si potranno giocare più mani e quindi avere maggiori possibilità di vincita.

– Scegliere il tavolo giusto. Prima di iniziare a giocare sarà necessario stabilire un budget da poter investire. E solo in seguito scegliere un tavolo il cui importo minimo di puntata non dovrà essere superiore al 5- 10% del budget precedentemente definito. In questo modo si potranno giocare più mani e quindi avere maggiori possibilità di vincita. 4 – Osservare le carte che escono.

– Osservare le carte che escono. 5 – Non fare l’assicurazione. Nel casinò online è considerata una fregatura.

Come vincere alla roulette al casinò dal vivo

Così come per i giochi precedentemente menzionati anche in questo caso vi sono delle utili strategie da mettere in pratica per poter vincere. Anche se spesso serve semplicemente molta fortuna. Ma, come vincere alla Roulette Live? Il consiglio è quello di:

1 – Scegliere solamente la roulette francese con la regola della Partage.

– Scegliere solamente la roulette francese con la regola della Partage. 2 – Giocare solamente sul rosso e nero oppure su alto/basso o pari/dispari. Scommettendo su altre tipologie di puntata si correrà il rischio di perdere più di frequente. Puntando sul rosso e nero la possibilità di perdita è ridotta.

– Giocare solamente sul rosso e nero oppure su alto/basso o pari/dispari. Scommettendo su altre tipologie di puntata si correrà il rischio di perdere più di frequente. Puntando sul rosso e nero la possibilità di perdita è ridotta. 3 – Non ragionare sui numeri precedenti. La ruota essendo meccanica non memorizza quanto successo in precedenza. E quindi ogni giro è una nuova storia che azzera quanto accaduto precedentemente.

