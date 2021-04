Casinò Campione: il Comune approva l’atto di Ambrosini sul casinò

È stato approvato, ma non all’unanimità, l’atto di indirizzo alla Società Casinò di Campione Spa espresso dal Comune, in qualità di socio unico. Sostanzialmente un via libera all’operato di Marco Ambrosini che entro il 19 aprile dovrà consegnare al Tribunale di Como i documenti che integrano il piano di concordato.

Senza il semaforo verde del Comune e l’adesione dell’80% dei dipendenti il piano si sarebbe arenato prima ancora di essere presentato e il fallimento sarebbe stata la conseguenza immediata. Anche così però l’unanimità in Consiglio non c’è stata, i consiglieri di minoranza di Campione 2.0 non si sono limitati a votare contro, ma hanno invocato l’intervento del prefetto, la Corte dei Conti, il Ministero.

