Casinò Campione d’Italia. Nominato un nuovo amministratore delegato, è Stefano Silvestri

L’assemblea dei soci della Casinò Campione d’Italia ha revocato l’incarico di amministratore delegato della società di gestione della casa da gioco dell’enclave a Marco Ambrosini e ha provveduto a nominare il nuovo amministratore.

È Stefano Silvestri, manager di lungo corso nel settore delle case da gioco italiane. Sino alla fine dello scorso anno ha ricoperto la carica di direttore al Casinò di Saint Vincent. Prima ancora ha lavorato a lungo al Casinò di Venezia. Inoltre, è stato presidente di Federgioco, la federazione dei casinò italiani.

All’assemblea dei soci che questa mattina ha portato alla revoca dell’incarico di Marco Ambrosini, che molto si è dato da fare per riaprire il Casinò a tre anni dal crac, il sindaco Roberto Canesi si è presentato con il consenso del consiglio comunale. Il sindaco ha chiarito che la decisione è stata adottata per via del fatto che Ambrosini è dal 1° novembre 2018 è in pensione, per cui in base alla ‘legge Madia’ non poteva percepire compensi come membro di una società a partecipazione pubblica.

PressGiochi