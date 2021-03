Casinò Campione d’Italia: i legali propongono un accordo ai 277 ex dipendenti

I legali della Casinò Campione d’Italia hanno ideato una proposta per trovare un accordo con i 277 ex dipendenti che hanno impugnato il licenziamento davanti al Giudice del lavoro, il quale in una precedente causa ha già riconosciuto ad alcuni ex dipendenti il pagamento di 12 mensilità. Tutto questo per scongiurare il possibile ostacolo che impedirebbe, a seguito della presentazione e dell’ammissione del concordato preventivo, la riapertura del Casinò.

Infatti l’azienda, evitato come si spera di dichiarare fallimento, conta di assumere i 177 dipendenti e di impiegarne altri 100 in servizi di gestione di aziende convenzionate. A chi sarà riassunto viene proposto il pagamento dei crediti privilegiati dal 30esimo al 60esimo mese successivo al riavvio dell’attività e il pagamento del Tfr a cessata attività; mentre a chi non sarà riassunto è stato proposto la corresponsione del Tfr(in 36 mesi dopo il riavvio delle attività), di un risarcimento pari a due mensilità lorde e delle somme di tutti i crediti privilegiati.

PressGiochi