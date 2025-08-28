Casino a New York? Peggio delle discariche a Roma!

Ora che nella Grande Mela si sono aperte le audizioni pubbliche per sondare gli umori della gente su dove andare a collocare i casino che finalmente avranno una licenza nello Stato, le reazioni sono come quelle che si registrano a Roma tutte le volte che si individua una nuova area per aprire la famosa discarica di cui la città ha tanto bisogno. Proteste forti anche se non del tutto unanime, per i motivi che si possono intuire, nonostante le aziende interessate sono tutte di altissimo livello e pronte a garantire la massima sicurezza per gli abitanti della zona.

Coney Island – L’ultimo caso della serie – che tanto è destinato ad allungarsi – è quello di Coney Island, sede del più antico luna park del mondo e un tempo sfavillante terra dedita all’intrattenimento, ma caduta nel degrado nel corso degli anni. Un consorzio che include Thor Equities, Chickasaw Nation e Saratoga Casino Holdings ha presentato The Coney come un progetto trasformativo per render Coney Island una destinazione turistica per tutto l’anno, anziché solo un punto di riferimento estivo. Il progetto da 3,4 miliardi di dollari includerebbe un casino, un hotel, uno spazio congressuale, un centro di intrattenimento e molto altro. Nel corso della audizione, in tanti si sono presi il microfono per andare contro a questa proposta; sono volate parole grosse e qualcuno ha cercato di venire alle mani, dando parecchio da fare alla vigilanza. Gli oppositori manifestano preoccupazioni sull’impatto sociale dei casino e hanno il desiderio di mantenere intatto il fascino storico del quartiere, che poi tanto fascinoso non è… Il brutto è che nemmeno la prospettiva di creare nuovi posti di lavoro ha fatto breccia nel comitato dei residenti, sebbene nella zona di Coney Island si registri una disoccupazione al 17%, così come l’impegno degli investitori a stanziare 75 milioni di dollari per i servizi di emergenza. A questo punto si andrà avanti con altre audizioni, ma il 30 settembre si tira la riga…

Times Square – Che dire, poi, sulle reazioni al progetto di Caesars Palace di costruire un casino nel cuore di Times Square? Tra i principali gruppi contrari al piano da 5,4 miliardi di dollari c’è la Broadway League, un’associazione di categoria che rappresenta i teatri americani. Secondo loro, un casino allontanerebbe gli avventori dalle attività commerciali di quartiere e minaccerebbe un’industria teatrale ancora in difficoltà a causa della pandemia. Perciò, stanno tentando di coinvolgere anche gli spettatori, distribuendo loro un volantino al fine di sensibilizzarli a partecipare alla loro azione di contrasto.

I sostenitori del progetto hanno replicato che il piano prevede la ristrutturazione di un grattacielo che attualmente ospita il Minskoff Theatre, sede del musical di lunga data “Il Re Leone”, e perciò aumenterà la domanda di biglietti per Broadway. E gli sviluppatori del progetto promettono 250 milioni di dollari in progetti comunitari, tra cui un piano di sicurezza pubblica.

Yonkers – Non è un quartiere di New York, ma una municipalità attaccata al nord del Bronx. Qui è MGM a tenere banco, proponendo un’ampia ristrutturazione e ampliamento da 2,3 miliardi di dollari della sua struttura esistente, l’ex Yonkers Raceway, che comprende sia un ippodromo che VLT. Se la licenza venisse approvata, Empire City eliminerebbe le VLT e la struttura diventerebbe un casino di Classe III in stile Las Vegas. Anche in questo caso i leader sindacali e imprenditoriali vogliono il progetto, mentre la maggior parte dei residenti locali no. Pure il legislatore della contea di Westchester per il distretto 14, che include Yonkers, David Tubiolo, è dubbioso: “Questo progetto comporterà senza dubbio un aumento del traffico, un aumento del rumore e una maggiore necessità di servizi di emergenza e di primo soccorso”, ha affermato, ben sapendo che la cittadinanza chiede perlomeno qualcosa in cambio affinché Yonkers possa “rinascere”.

“Non perdiamoci in discussioni su problemi ipotetici”, ha detto di contro Armando Moreno, rappresentante della United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America. “Concentriamoci sui benefici concreti e tangibili che questo progetto porta con sé”. Anche i leader locali e le piccole imprese si sono dimostrati convinti sostenitori della maggior parte delle candidature, e Lenny Caro, presidente della Camera di Commercio di Yonkers, è intervenuto con un messaggio breve ma chiaro: “Sosteniamo questa proposta al 100%”.

Bronx – E’ l’unica zona di News York dove i residenti sono favorevoli. Ma non pensiate che il motivo sia quello di essere ormai abituati alle situazioni turpi. In realtà il Bronx è cambiato da tanto tempo, ed anche se povertà, droga e prostituzione persistono, la situazione è migliorata di molto dagli anni ’70, quando era una zona off-limits per tutti i non residenti e persino la polizia aveva paura a entrarci.

Qui la Bally vuole creare un resort integrato da 4 miliardi di dollari a Ferry Point, su un campo da golf acquistato dalla Trump Organization nel 2023. Circa tre quarti dei residenti intervenuti alla audizione pubblica si sono espressi a favore del progetto. Persino il sindaco di New York, Eric Adams, appoggia la candidatura di Bally’s, e la sua motivazione è quella di dare al Bronx pari opportunità di crescita economica. Sentimenti che sembrano essere apprezzati da molti abitanti del posto. Simpatica, ma piuttosto significativa, è la battuta Edward Romeo, ex membro del Bronx Community Board 10: “Sono un po’ scioccato che Bally’s voglia entrare e investire e la accolgo con entusiasmo al 100%”, perché il Bronx è sempre stato il “calcio nel sedere designato” della città. Un altro residente ha detto: “Facciamo in modo che si assumano le proprie responsabilità per tutto ciò che promettono, ma allo stesso tempo offriamo loro l’opportunità. Non si può essere contrari a chi fa di meglio”.

